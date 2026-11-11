Irán planea denunciar en la COP31 el daño ambiental causado por ataques de EE.UU. e Israel

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Redacción internacional, 11 nov (EFE).- El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo este miércoles que denunciará en la cumbre climática COP31 de Antalya (Turquía) el daño ambiental causado por los ataques de Estados Unidos e Israel en la nación persa desde que comenzó la guerra a finales de febrero.

Antes de partir hacia Turquía, Pezeshkian declaró en Teherán que aprovecharía esta cita, en la que participan cerca de 200 países, para abordar "los problemas existentes" en Irán y en Oriente Medio, también afectado por la guerra, según recoge una nota de prensa oficial.

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El presidente aseguró que hablará "sobre los efectos devastadores de la guerra y las agresiones", y para exponer sus "posturas respecto a las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos e Israel en perjuicio del medio ambiente de Irán y de la región".

El mandatario, que pronunciará un discurso en la plenaria de la COP31, insistió en que EE.UU. e Israel han cometido crímenes en Oriente Medio, donde también se han registrado ataques ordenados o auspiciados por Teherán en represalia a países con gobiernos cercanos a Washington.

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Durante su visita de dos días, Pezeshkian prevé reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y otros líderes y autoridades, sin que haya trascendido todavía ningún nombre en específico.

Este viaje se produce un día después de que la Guardia Revolucionaria iraní desvelara una nueva base subterránea de misiles en presencia de altos mandos castrenses, en una demostración de poderío militar en medio de la intensificación de los esfuerzos diplomáticos para hallar una salida a la guerra con EE. UU.

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Todo ello después de que el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se reuniese el lunes en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que la guerra podría terminar pronto, dio por prácticamente acabada la capacidad militar iraní y consideró improbable una nueva ofensiva.

La cumbre climática arrancó el lunes con un llamamiento de la ONU a los gobiernos para que aceleren la transición energética y protejan a los países más vulnerables, ante un calentamiento global que avanza más rápido que los esfuerzos para frenarlo. EFE

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(foto)