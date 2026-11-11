Irán designa organización terrorista a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina

Guardar

Las autoridades de Irán han designado este miércoles a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina como una organización terrorista, en un acto de respuesta al movimiento del Gobierno de Javier Milei que el pasado abril declaró como tal a la Guardia Revolucionaria de Irán alegando el papel de la entidad paramilitar iraní en los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y contra la AMIA --Asociación Mutual Israelita Argentina-- (1994).

"El Gobierno de la República Islámica de Irán, en virtud del principio de reciprocidad y de conformidad con la Ley de Medidas Recíprocas en Respuesta a la Designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declara que la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina quedan comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha ley y de sus disposiciones", ha confirmado el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

PUBLICIDAD

Teherán explica que da el paso en respuesta al "acto hostil" contrario a los principios del Derecho Internacional y que sigue la citada ley que establece que "todos los países que, de cualquier manera, acaten o respalden la decisión de Estados Unidos de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista estarán sujetos a medidas recíprocas".

La diplomacia de Irán concluye asegurando que el Gobierno de Argentina "será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta medida".

Argentina, a través de un decreto presidencial, estableció el pasado abril que la Guardia Revolucionaria Islámica sería considerada una "organización terrorista". Buenos Aires justificó la medida en"informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino".

PUBLICIDAD