Infraestructuras y menos plásticos, recetas de los expertos para reducir los residuos

Guardar

Redacción Medioambiente, 11 nov (EFE).- Infraestructuras de gestión de residuos, limitaciones a la producción de plásticos o artículos más duraderos son algunas de las claves de los expertos para luchar contra la creciente cantidad de residuos, especialmente en el caso de los microplásticos, que ya contaminan todos los ecosistemas del planeta.

La generación de basura está aumentando a escala global "más rápido de lo que se había previsto" y las previsiones para 2050 "no dejan de subir", dice a EFE Sonja Schmid, responsable de Soluciones Climáticas y Análisis en la organización sin ánimo de lucro Climate Action Accelerator.

PUBLICIDAD

"De hecho, se prevé un aumento de alrededor del 50 % de los residuos mundiales para 2050, y lo mismo ocurre con los plásticos", señala Schmid.

La región de Asia Oriental y Pacífico "genera la mayor parte de los residuos del mundo", pero es Norteamérica la que sigue teniendo "la mayor producción de basura por persona", explica.

Pero, mientras que los países de renta más alta recogen y tratan "casi el 97 % de los residuos sólidos urbanos", los de rentas más bajas carecen de esa "capacidad"; allí, la basura acaba en vertederos incontrolados o quemada al aire libre.

PUBLICIDAD

"Casi el 70 % no se recoge en el África subsahariana, y esa es también la región con la mayor previsión de crecimiento de residuos", advierte Schmid, para quien la falta de infraestructuras de gestión y reciclaje es el "problema clave" a la hora de abordar esta situación.

A este problema se suma la exportación o "turismo" de la basura, una práctica que está "a la orden del día", según Julio Barea, responsable de Residuos de la organización ecologista Greenpeace.

Países receptores como Vietnam, Malasia o Tailandia recuperan "lo que se pueda reciclar" y el resto se tira al mar o al campo, "contaminando el suelo, las aguas y a las personas", señala.

Quienes se encargan de este triaje manual se exponen a sustancias tóxicas, alerta Barea, que también recuerda que la quema de la basura sobrante produce elementos "peligrosos y muy dañinos" para el medioambiente, la fauna, la flora y las personas.

PUBLICIDAD

En su opinión, no tiene "ningún sentido" generar residuos y "mandarlos a 10.000 kilómetros para que sean tratados, en el mejor de los casos".

Además de tratar los residuos "donde se han generado", este responsable de Greenpeace considera que la necesidad de reducir la producción de los mismos "es evidente".

Las leyes "ambiciosas" para regular la industria, reducir los residuos, gestionar los que se producen y aumentar las tasas de reciclaje son fundamentales para Schmid.

También la "calidad y vida útil" de los objetos es clave para reducir la cantidad de basura: cuanto más "duraderos, resistentes, reparables y reutilizables", menos necesidad de reemplazarlos por otros nuevos.

"El impacto será mucho menor si se compra una botella reutilizable en lugar de miles de botellas de plástico", explica mientras advierte de que parte del problema radica en los hábitos individuales: "En Europa y Norteamérica tenemos una cultura muy arraigada de los plásticos de un solo uso".

PUBLICIDAD

"Todo esto siempre debe ir acompañado de incentivos y leyes para lograr un cambio a nivel político: prohibir ciertos tipos de plásticos de un solo uso, como hemos visto en la Unión Europea, es un comienzo", añade.

Los residuos son "una gran asignatura pendiente" para Barea, especialmente en el caso de los plásticos y los microplásticos, una "pandemia silenciosa" que afecta a todo el planeta.

"Ahora mismo no hay ningún ecosistema, desde el pico del Everest hasta la fosa de las Marianas, que se libre de esta contaminación", detalla.

El mundo se enfrenta a un "gravísimo problema" derivado de la "sobreproducción, el uso y abuso" de plástico y, apunta, en Europa, Asia y Estados Unidos "más del 40 % de los plásticos se están utilizando para hacer envases de usar y tirar".

PUBLICIDAD

En este contexto, Greenpeace propone "recortar la producción mundial de plástico un 75 % para el año 2040" para "frenar el problema desde su origen" y acabar con la "fabricación ilimitada" actual, explica Barea.

Desde Climate Action Accelerator, Schmid subraya que el problema con muchas iniciativas de sostenibilidad es que "a menudo se presentan como una obligación", por lo que la comunicación se convierte en un factor "realmente clave".

"Para todas las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, el medioambiente y los residuos, tenemos que encontrar una forma de comunicarlas de manera positiva y destacar realmente qué ventajas suponen para la gente", concluye. EFE