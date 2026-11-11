¿Hay vida en el trumpismo después de Trump?

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Eduard Ribas i Admetlla

Washington, 11 nov (EFE).- La histórica derrota en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos ha abierto una grieta en el Partido Republicano y una batalla que plantea una duda existencial sobre el trumpismo: si el movimiento puede sobrevivir a Donald Trump o si su destino está atado al del presidente.

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La primera señal de fractura llegó apenas un día después de los comicios, cuando el vicepresidente, JD Vance, marcó distancias con Trump y responsabilizó directamente a la guerra de Irán de la debacle electoral.

El revés pone a prueba a un partido que lleva una década moldeado a imagen y semejanza de Trump, con un culto al líder que ha dejado poco espacio para las voces disidentes.

Pero los republicanos defienden que su proyecto trasciende a Trump: "El Partido Republicano seguirá siendo el Partido Republicano. Tiene siglos de trayectoria. Los presidentes son figuras importantísimas en nuestro desarrollo, pero el partido continúa", afirma a EFE Jaime Flórez, portavoz del Comité Nacional Republicano.

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Cuando en 2015 el entonces magnate inmobiliario y estrella televisiva bajó por las escaleras mecánicas doradas de la Torre Trump, en Nueva York, para anunciar su candidatura presidencial, el 'establishment' republicano se lo tomó a broma.

Pero su condición de intruso en la política se convirtió en su principal baza: lo impulsó primero hasta la nominación y después hasta la Casa Blanca.

Trump conectó con una clase trabajadora blanca que se sentía perjudicada por la globalización y que sigue siendo la base de su movimiento MAGA ("Hagamos Estados Unidos Grande de Nuevo").

Cambió además el rumbo del partido que había llevado al país a las guerras de Afganistán e Irak y, bajo la consigna "Estados Unidos primero", prometió dejar atrás las intervenciones en el exterior. La guerra de Irán puso en cuestión esa promesa.

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Las legislativas de la semana pasada marcan un punto de inflexión: la oposición demócrata logró una victoria histórica, reconquistó el Congreso y promete complicar los dos últimos años de mandato de Trump.

El propio presidente contribuyó a convertir los comicios en un referéndum sobre su figura al implorar a las bases MAGA que votaran como si él estuviera en la papeleta.

Pero el rechazo al elevado coste de la vida y a la guerra de Irán fue tan intenso que los republicanos sufrieron derrotas en bastiones como Texas, Kansas o Iowa.

Flórez asegura que el partido analiza la derrota y que Trump ha sugerido algunos "correctivos", por ejemplo en política migratoria, una actitud que, a su juicio, lo acredita como "estadista".

Sin embargo, el presidente es ahora lo que en el argot político de Washington se le llama un "pato cojo": un mandatario de salida, sin posibilidad de reelección y con un Congreso hostil.

Trump, que ha negado tener la culpa de la derrota, ha dedicado sus primeros actos posteriores a los comicios a sus obras para reformar la Casa Blanca, desconectado del mensaje de las urnas.

Entretanto, las elecciones han abierto de manera informal la carrera por la sucesión republicana, con la mirada puesta en 2028.

Vance, el más conectado con MAGA, aparece como un sucesor natural. La vicepresidencia es el mejor trampolín hacia la presidencia, explica a EFE Joel Goldstein, experto en política estadounidense, pero también obliga a construir una identidad propia sin romper con el presidente ni perder a sus seguidores.

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Además, hereda el lastre del Gobierno: "Es más vulnerable políticamente que antes de las elecciones", señala Goldstein.

"Trump concede a la lealtad una importancia aún mayor que la mayoría de los presidentes, y está por ver cuánto margen le dará a Vance para forjar una identidad diferenciada", advierte.

El secretario de Estado, Marco Rubio, procedente del aparato más tradicional del partido conservador y reconvertido al trumpismo, también suena como posible sucesor, aunque ha negado que vaya a dejar próximamente el Gobierno para impulsar su candidatura.

Otras figuras con posibles aspiraciones ya han alzado la voz: el senador Ted Cruz describió la derrota como una debacle sin precedentes desde el escándalo de espionaje del Watergate y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la comparó con un "meteorito".

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El reto es heredar el movimiento de un líder que presumió de poder disparar a alguien en la Quinta Avenida sin perder un voto, pero cuyo dominio empieza a resquebrajarse. EFE

(foto)