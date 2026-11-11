Google presenta AlphaGenome 2, un modelo que predice el impacto del ADN en las células para entender las enfermedades

11/11/2026 AlphaGenome 2 de Google. POLITICA GOOGLE

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Google ha presentado AlphaGenome 2, un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) capaz de predecir cómo las secuencias de ADN y sus variaciones afectan a distintos tipos específicos de células humanas, de manera que los científicos puedan utilizarlo como herramienta para descubrir los factores celulares que impulsan las enfermedades.

Como ha explicado la compañía, todas las células humanas llevan el mismo plano de ADN, pero cada tipo y estado celular, como puede ser una célula del músculo cardiaco o una célula inmunitaria que combate una infección, activa o desactiva genes distintos para cumplir su función.

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En este sentido, iniciativas globales como Human Cell Atlas se dedican a cartografiar esta expresión génica de las células para conocer su funcionamiento y predecir cómo afectan las variaciones sutiles del ADN a dicha expresión en las células. Una información relevante para las enfermedades, pero que sigue siendo "un reto sin resolver".

Google pretende impulsar esta investigación y, tras el lanzamiento de AlphaGenome el pasado año, que trabaja con tejidos amplios, ahora ha presentado AlphaGenome 2, un modelo mejorado capaz de predecir cómo afectan las variantes del ADN a la actividad molecular de forma más exacta.

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El primer modelo predecía miles de experimentos de muchos tejidos a la vez, lo que dificultaba captar las diferencias entre tipos de células parecidas. Sin embargo, AlphaGenome 2 es un modelo condicional. Es decir, predice los efectos del ADN para una condición concreta cada vez, ya sea el tejido, tipo celular o estado. De esta forma, permite aprender cómo se lee de forma distinta el mismo tramo de ADM según la célula.

Todo ello se debe a que muchos efectos variantes solo se producen en tipos de células concretos, por lo que pueden pasar desapercibidos cuando se hace una media de las células. La precisión a nivel celular puede ayudar a los investigadores a identificar los factores celulares de rasgos complejos como la enfermedad de Alzheimer, la diabetes tipo 2 y la enfermedad inflamatoria intestinal.

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Como ha detallado Google en un comunicado, al pasar de los promedios de tejidos amplios a tipos y estados celulares individuales, y al rediseñar la arquitectura del modelo, AlphaGenome 2 "supone un salto cualitativo en rendimiento predictivo de variantes".

De hecho, en comparación con nuestro modelo de vanguardia anterior, encuentra casi el doble de variantes que cambian la expresión génica en tipos de células específicos. Además, permite a los investigadores predecir efectos de variantes en células relevantes para enfermedades, que los modelos de tejido amplio "pasarían por alto".

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Para ello, se ha entrenado con más de 100 millones de perfiles de células individuales de 68 tejidos, incluidos datos del Human Cell Atlas, y puede analizar nuevos experimentos sin necesidad de volver a entrenarse.

Como resultado, a partir de unas pocas docenas de células, el modelo puede predecir cómo se comportan las variantes en estados celulares que nunca ha visto, como las células inmunitarias que responden a una vacuna.

Según Google, en el conjunto de datos TenK10K, que cuenta con 28 tipos de células inmunitarias, el modelo identificó variantes causales en el 30 por ciento de los casos, frente al 16 por ciento del modelo anterior. Asimismo, también descubrió efectos génicos direccionales en el 43 por ciento de los casos, frente al 23 por ciento.

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La tecnológica también ha subrayado que se adapta a nuevos experimentos unicelulares sin necesidad de reentrenamiento. Por tanto, basta con una muestra de unas decenas de células para igualar o superar a modelos entrenados directamente con esos datos, según Google.

Con todo ello, AlphaGenome 2 está disponible a partir de este miércoles para investigación no comercial a través de la API de AlphaGenome. Asimismo, también se ha puesto a disposición en vista previa privada para investigaciones comerciales.