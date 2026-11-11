Francia recuerda a los caídos en la Primera Guerra Mundial 118 años después de la firma del armisticio

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El presidente francés, Emmanuel Macron, ha rendido homenaje este miércoles a los militares caídos durante la Primera Guerra Mundial, cuando se cumplen 108 años del armisticio que puso fin al conflicto en suelo europeo.

"Los años pasan, las generaciones se suceden, pero la llama del Soldado Desconocido sigue ardiendo, avivada por una nación que no olvida", ha indicado Macron en un mensaje en redes sociales en el marco de las celebraciones del armisticio firmado en Le Francport en 1918 para poner fin a la guerra.

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El presidente galo ha destacado que el sacrificio de quienes murieron por Francia sigue siendo un motivo de compromiso y un elemento de unión nacional. "Su sacrificio nos obliga. Su memoria nos une", ha resumido.

El armisticio del 11 de noviembre de 1918 fue un tratado firmado en Le Francport, cerca de Compiègne, que terminó la lucha en la Primera Guerra Mundial entre los Aliados y las Potencias Centrales. El tratado marcó una victoria para los aliados y una derrota para Alemania, aunque no formalmente una rendición.

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