Forlán destaca la polifuncionalidad de Valverde pero no revela dónde jugará ante Argentina

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Montevideo, 11 nov (EFE).- El seleccionador de Uruguay, Diego Forlán, destacó este miércoles la polifuncionalidad de Federico Valverde, quien este viernes jugará ante Argentina sus primeros minutos bajo las órdenes de quien fuera Balón de Oro en el Mundial de Sudáfrica 2010.

En una conferencia de prensa, 'Cachavacha' apuntó que una cualidad del capitán del Real Madrid es que puede jugar en varias posiciones y en todas lo hace bien, aunque no reveló en cuál lo utilizará en el clásico del Río de la Plata.

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Forlán hizo hincapié en la importancia del mediocampo para cualquier equipo e indicó que a partir del armado de este decidirá en qué lugar colocará a Valverde para fortalecer a la Celeste.

Este viernes, Uruguay se enfrentará a Argentina en un amistoso de la última fecha FIFA de 2026 y allí el jugador del Real Madrid podrá debutar bajo el mando de Forlán, quien fuera estrella del Atlético de Madrid y el Villarreal, tras haberse perdido las últimas tres presentaciones de la selección por una lesión.

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Sobre la importancia de este partido, 'Cachavacha' adelantó que la Celeste se pondrá cara a cara con un equipo de jerarquía y recordó que es el vigente campeón de América y que jugó las últimas dos finales de la Copa del Mundo.

"Sabemos que va a ser un partido muy lindo, muy competitivo, con una grandísima selección", enfatizó Forlán, quien explicó que no dudo en enfrentarse con Argentina cuando le plantearon la posibilidad.

"Son partidos que por más amistosos que sean tienen una rivalidad de muchísimos años, mucha historia. Para nosotros y para ellos el hecho de enfrentarnos es un desafío lindo", añadió.

Por otra parte, el seleccionador interino de la Celeste habló sobre el partido que su equipo y República Dominicana jugarán el próximo 17 de noviembre y celebró el hecho de que este se vaya a disputar en el departamento (provincia) de Maldonado.

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"Va a ser una linda oportunidad", apuntó Forlán, quien remarcó que el estadio Domingo Burgueño Miguel es un campo en el que el público está cerca de los futbolistas.

Este miércoles, la selección uruguaya se entrenó en el Complejo Celeste pensando en su próximo amistoso y el jueves volverá a hacerlo para luego viajar a Buenos Aires.

El viernes, Uruguay y Argentina se enfrentarán desde las 20:00 hora local (23:00 GMT). EFE

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