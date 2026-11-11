Expertos urgen en México a transformar el abordaje del dolor con innovación en salud

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Ciudad de México, 11 nov (EFE).- Especialistas médicos y representantes de la industria farmacéutica urgieron transformar el abordaje del dolor crónico con una atención integral que combine evaluación metabólica, tecnología y mejoras regulatorias y de financiamiento.

Durante el EFE Forum Salud LATAM 2026, señalaron que el dolor crónico —persistente o recurrente por más de tres meses— afecta la calidad de vida y la salud mental y requiere respuestas más allá del control de los síntomas.

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Metabolismo y vitamina D

En el transcurso del primer panel, 'Vitamina D: la pieza que faltaba en la evaluación del paciente con dolor', los expertos abordaron la relación de esta hormona con la salud musculoesquelética y la inflamación.

Manuel Mirassou Ortega, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral (AMMOM), y Jorge Yamamoto, integrante del comité científico de la Federación Mexicana de Diabetes, señalaron que la poca exposición solar, el confinamiento y la obesidad pueden contribuir a niveles inadecuados.

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Aunque suele identificarse como una vitamina, esta sustancia funciona como hormona y participa en distintas funciones fisiológicas, entre ellas la salud ósea y muscular, explicó Yamamoto.

Su posible papel en el dolor se relaciona también con la presencia de receptores de vitamina D en el sistema nervioso central.

Luis Díaz López, presidente de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, y Gerardo Cabrita Peñaloza, gerente médico de Adium México, explicaron la posible participación de la vitamina D en la inflamación y el procesamiento del dolor.

Por ello, destacaron la importancia de detectar posibles deficiencias mediante pruebas de 25-hidroxivitamina D e individualizar la suplementación según las condiciones clínicas de cada paciente.

También alertaron sobre los riesgos de la automedicación y la necesidad de supervisión médica. El impacto de esta condición trasciende las molestias físicas y puede afectar el descanso y la salud emocional, advirtió Díaz López.

"El dolor crónico es uno de los principales factores que generan insomnio, depresión y ansiedad y es vivir día a día con ese sufrimiento que impide que tengamos una vida saludable", afirmó.

Tecnología y acceso a tratamientos

En el segundo panel, 'Innovación para transformar el abordaje del dolor: prevención, diagnóstico y nuevas terapias', especialistas examinaron los retos para incorporar tecnologías médicas, ampliar la atención fuera de los hospitales y agilizar los procesos regulatorios y de adquisición de medicamentos.

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Entre las alternativas para dar continuidad a los tratamientos, Roxana Rojas, CEO de Baxter de México, destacó los sistemas ambulatorios de infusión y las bombas elastoméricas, que permiten a determinados pacientes recuperarse en casa con analgesia prescrita y monitoreada por sus médicos. Estas herramientas pueden favorecer su autonomía y reducir la saturación hospitalaria.

La detección temprana fue otro eje. Elisa Fortuño Juárez, líder médica para Inmunología en UCB México, subrayó que la educación médica y la información científica ayudan a mejorar el diagnóstico de enfermedades poco conocidas o estigmatizadas, como la hidradenitis supurativa y la psoriasis, cuyo retraso diagnóstico puede afectar la calidad de vida.

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En materia regulatoria, Claudia Almazán Méndez, directora de Asuntos Regulatorios de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), destacó el mecanismo de reliance, mediante el cual las autoridades sanitarias pueden considerar evaluaciones y autorizaciones de agencias regulatorias de referencia para agilizar registros de medicamentos.

Almazán añadió que simplificar y digitalizar trámites puede facilitar el acceso a innovaciones, aunque la disponibilidad depende también de las compras y la distribución en el sistema público.

Por su parte, Juan Villarreal Hurtado, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), consideró que la planificación de la demanda y la coordinación entre autoridades e industria son pasos necesarios para mejorar el abasto.

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“La integración de la demanda desde las clínicas hasta el nivel de especialidades se está haciendo con el tiempo que nos parecía se había dejado, y creo que ese es un avance en relación con el que habíamos tenido previamente”, señaló.

Villarreal agregó que otro reto es mejorar el financiamiento del sistema de salud, pues los recursos disponibles condicionan la capacidad de las instituciones públicas para ofrecer tratamientos y el gasto que deben asumir los pacientes.

Los especialistas coincidieron en que transformar la atención exige colaboración entre autoridades, hospitales, profesionales, industria y pacientes, desde la prevención hasta la rehabilitación. EFE

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