España pide "valentía política" en el conflicto en Oriente Próximo: "No podemos ser rehenes de errores pasados"

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado "valentía política" para resolver el conflicto en Oriente Próximo y conseguir que finalmente palestinos e israelíes puedan vivir en paz uno al lado del otro, dejando de lado los errores del pasado.

"No podemos seguir siendo rehenes de los errores que se cometieron en el pasado, hace décadas", ha sostenido el ministro durante su intervención en el Foro de la Paz de París, lamentando que "la falta de un proceso de paz creíble ha dejado tanto a israelíes como palestino atrapados en ciclos infinitos de violencia".

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Para Albares, ha llegado el momento de resolver la situación. "Necesitamos una solución política, no hay otra salida", ha sostenido, incidiendo en que sin ello no es posible un alto el fuego sostenible y apelando a "dar pasos irreversibles y adoptar medidas para la implementación de la solución de dos estados".

Tras reconocer que "la situación en el terreno sigue siendo desconazoradora y el sufrimiento humano sigue siendo insoportable", ha defendido que desde que en 2023 se produjo el "brutal ataque terrorista" de Hamás y la consiguiente "guerra inhumana" en Gaza, se han producido avances.

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De hecho, ha esgrimido, "no hacen falta nuevos planes, nuevas conferencias o nuevas declaraciones" para que haya un Estado palestino viable junto a Israel puesto que "nunca ha habido un consenso internacional más amplio" en apoyo a la implementación de la solución de dos estados que en la actualidad.

Según el ministro, "lo que falta es la voluntad política para traducir este consenso en acción". Actualmente, ha añadido, el mundo se enfrenta a "una paradoja": "el apoyo internacional a la implementación de la solución de dos estados es más fuerte que nunca pero la brecha entre el compromiso y la realidad sobre el terreno sigue ampliándose".

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Por ello, ha considerado que el verdadero desafío es "construir no solo una coalición de voluntad política, sino de valentía política, capaz de adoptar las difíciles decisiones que son necesarias para romper el punto muerto actual".

HAY QUE APROVECHAR LA VENTANA DE OPORTUNIDAD

"Tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos ahora, después de las últimas elecciones, para avanzar y avanzar rápidamente", ha añadido, en una aparente referencia a las elecciones celebradas en Israel, donde el candidato opositor, Gadi Einsekot, ha recibido el encargo de formar gobierno, lo que pondría fin al mandato de Benjamin Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha ocupado el cargo hasta la fecha.

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Actualmente, ha advertido Albares, "existe una ventana muy pequeña de oportunidad pero oportunidad al fin y al cabo". "Lo que no tenemos es tiempo", ha prevenido, subrayando que la comunidad internacional y la sociedad civil deben "aprovechar esta oportunidad histórica para hacer realidad el ansiado sueño de un pueblo palestino y un pueblo israelí que vivan finalmente en paz, uno al lado del otro, en seguridad y dignidad, y en una región estable e integrada".