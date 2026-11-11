España ocupa el puesto 14 del Índice de Desempeño Climático, que alerta de una acción global insuficiente

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España se mantiene entre los países con una calificación alta en el Índice de Desempeño frente al Cambio Climático (CCPI 2027), elaborado por Germanwatch y NewClimate Institute, y ocupa el puesto 14 gracias a la reducción de sus emisiones y la expansión de las renovables. Dinamarca vuelve a encabezar la clasificación, mientras la Unión Europea (UE) ocupa el puesto 19, con un desempeño medio.

La clasificación, publicada este miércoles en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP31 o Cumbre del Clima) de Antalya (Turquía), sitúa a Dinamarca en el cuarto puesto gracias a un continuo y pronunciado descenso de las emisiones y a la expansión de las energías renovables. Los tres primeros puestos quedan vacantes porque, a juicio de los autores, ningún país actúa lo suficiente para cumplir el Acuerdo de París.

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El Reino Unido (séptimo puesto), Marruecos (octavo) y Chile (noveno), que el año pasado se situaban tras Dinamarca, han retrocedido ligeramente y han quedado por detrás de Lituania (quinto puesto) y Luxemburgo (sexto). Por su parte, Portugal, en el puesto 11, y España, en el 14, se mantienen entre los países de alto rendimiento. Suecia, uno de los líderes históricos del CCPI, ha sufrido una fuerte caída en su puntuación, que el informe atribuye principalmente a las políticas de su nuevo Gobierno.

La UE, en el puesto 19, encabeza el grupo de desempeño mediocre en la clasificación general, y la mayoría de sus países reciben esa misma calificación, incluidos actores clave como Alemania (25) y Francia (20). Entre los Veintisiete, Irlanda (37), Italia (41), Chequia (45) y Eslovaquia (50) continúan entre los de bajo rendimiento.

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El Reino Unido sigue siendo el único país del G20 entre los de alto rendimiento. De los países de este grupo, que en conjunto representan más del 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), diez obtienen una calificación general de 'muy baja'. Entre ellos figuran Turquía (53) y Australia (54), responsables de acoger la COP de este año y liderar sus negociaciones, respectivamente.

Arabia Saudí (65), Rusia (66) y Estados Unidos (67) siguen siendo los países con peor desempeño del G20. Irán ocupa el último lugar del índice general (68) y sustituye a Estados Unidos en la última posición.

Por otro lado, el informe señala que China, el mayor emisor del mundo, "tiene buenas posibilidades de reducir sus emisiones rápidamente si continúa expandiendo las energías renovables a un ritmo tan acelerado".

Asimismo, destaca que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (64) cuentan con una base sólida para avanzar gracias a sus "excelentes" recursos solares. A juicio de los autores, "podrían cambiar el rumbo de la acción climática y recuperar terreno en el CCPI si aprovechan de forma constante su potencial para reducir la dependencia de los combustibles fósiles".

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El autor principal del CCPI, Jan Burck, de Germanwatch, ha señalado que, aunque ningún país está haciendo lo suficiente para cumplir el Acuerdo de París, algunos destacan por sus avances. Según ha explicado, el nuevo índice muestra que los esfuerzos de estos países los acercan al nivel de acción necesario, mientras aumenta la brecha con los más rezagados. Aun así, ha advertido de que los esfuerzos colectivos actuales siguen siendo insuficientes para evitar un cambio climático catastrófico, aunque ha reconocido un claro potencial de mejora.