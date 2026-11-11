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Enghouse Systems adquirirá MIND C.T.I. en una transacción totalmente en efectivo, ampliando así su oferta de telecomunicaciones y comunicaciones unificadas empresariales

PR Newswire

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MARKHAM, Ontario, 11 de noviembre de 2026

MARKHAM, Ontario, 11 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) ("Enghouse"), proveedor líder mundial de soluciones de software empresarial que presta servicios a mercados verticales empresariales selectos, anunció hoy la firma de un acuerdo de fusión mediante el cual Enghouse adquirirá MIND C.T.I. Ltd. (Nasdaq: MNDO) ("MIND CTI"), un proveedor líder de sistemas de soporte empresarial ("BSS") para proveedores de servicios de telecomunicaciones, análisis de comunicaciones unificadas (UC) empresariales y soluciones de mensajería.

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Según los términos del acuerdo, que ha sido aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías, Enghouse adquirirá todas las acciones en circulación de MIND CTI a 1,30 dólares estadounidenses por acción en efectivo, por un valor total de capital de aproximadamente 25,4 millones de dólares estadounidenses. El precio de compra de 1,30 dólares estadounidenses por acción representa una prima de aproximadamente el 42 % sobre el precio medio ponderado por volumen de cierre de 0,92 dólares estadounidenses por acción de las acciones ordinarias de MIND CTI durante los 30 días de negociación anteriores.

Según el acuerdo de fusión, una filial de nueva creación, propiedad al 100% de Enghouse, se fusionará con MIND CTI, tras lo cual MIND CTI se convertirá en una filial de propiedad al 100 % de Enghouse, y cada acción ordinaria en circulación de MIND CTI se canjeará por el derecho a recibir 1,30 dólares estadounidenses en efectivo. La fusión está sujeta a la aprobación de los accionistas de MIND CTI y a ciertas condiciones de cierre habituales y de otra índole. No existe ninguna condición de financiación para las obligaciones de Enghouse de consumar la transacción. Según el acuerdo de fusión, MIND CTI podrá solicitar propuestas alternativas de terceros hasta el 10 de diciembre de 2026. En determinadas circunstancias, que incluyen si MIND CTI acepta una propuesta superior, MIND CTI deberá pagar a Enghouse una compensación por ruptura de contrato de 1 millón de dólares estadounidenses en efectivo. Se prevé que la fusión se complete en el primer trimestre de 2027.

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El consejo de administración de MIND CTI ha aprobado por unanimidad el acuerdo de fusión y considera que la adquisición redunda en el mejor interés de los accionistas. Monica Iancu, la directora ejecutiva y mayor accionista de MIND CTI, ha firmado un acuerdo de voto y apoyo con Enghouse, comprometiéndose a votar todas sus acciones de MIND CTI a favor de la fusión.

Monica Iancu, directora ejecutiva interina de MIND, comentó: "El Consejo de Administración de MIND CTI aprobó por unanimidad esta transacción porque creemos que redunda en el mejor interés de nuestros accionistas. Dado nuestro tamaño y los crecientes costos y cargas asociados a ser una empresa pública, vemos pocas ventajas en seguir cotizando en bolsa. Esta transacción aporta un valor significativo a nuestros accionistas, al tiempo que posiciona a la empresa para un éxito continuado".

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Steve Sadler, presidente y director ejecutivo de Enghouse, declaró: "Las soluciones de facturación y atención al cliente, análisis de comunicaciones unificadas y mensajería empresarial de MIND CTI complementan nuestra cartera y amplían nuestra oferta para proveedores de servicios de telecomunicaciones y clientes empresariales. Esperamos dar la bienvenida a los clientes, socios y empleados de MIND CTI a Enghouse".

Acerca de MIND CTI Con sede en Yoqneam, Israel, MIND C.T.I. Ltd. (Nasdaq: MNDO) es un proveedor líder de soluciones convergentes integrales de facturación y atención al cliente, tanto de prepago como de pospago, para proveedores de servicios, análisis de comunicaciones unificadas para empresas y soluciones de mensajería empresarial. Las soluciones de facturación y atención al cliente de MIND CTI permiten a los proveedores de servicios gestionar y monetizar sus servicios, mientras que sus soluciones de análisis de comunicaciones unificadas y mensajería empresarial ayudan a las organizaciones a obtener visibilidad, control y optimización de sus comunicaciones. La empresa presta servicios a clientes en todo el mundo, con una presencia significativa en Europa. Para obtener más información, visite www.mindcti.com.

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Acerca de Enghouse Systems Ltd. Enghouse Systems Ltd. es una empresa canadiense con cotización en bolsa (TSX:ENGH) que ofrece soluciones de software empresarial verticalmente enfocadas a los centros de contacto, las comunicaciones por video, el sector sanitario, las telecomunicaciones, la seguridad pública y el mercado del tránsito. Enghouse tiene una estrategia de crecimiento doble basada en el crecimiento interno y las adquisiciones, que se financian a través de los flujos de caja operativos. La empresa no cuenta con financiación externa y está organizada en torno a dos segmentos de negocio: el Grupo de Gestión Interactiva y el Grupo de Gestión de Activos. Puede obtener más información sobre Enghouse en el sitio web de la empresa en www.enghouse.com.

Información adicional y dónde encontrarla La fusión a la que se hace referencia en este comunicado de prensa aún no se ha completado y sigue sujeta a la aprobación de los accionistas de MIND CTI y otras condiciones de cierre habituales. Este comunicado de prensa tiene fines meramente informativos, no constituye una recomendación ni una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones ordinarias de MIND CTI ni de ningún otro valor, ni una solicitud de voto o aprobación. En relación con la fusión propuesta, MIND CTI proporcionará a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la "SEC") una declaración de representación en el Formulario 6-K para la asamblea general extraordinaria de accionistas que se convocará para aprobar la fusión.

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Se recomienda a los accionistas de MIND CTI que lean la declaración de representación (incluido el aviso de la asamblea general extraordinaria de accionistas y los documentos relacionados), que podrá ser modificada o complementada periódicamente, y cualquier otro documento pertinente que se proporcione o presente ante la SEC cuando esté disponible, antes de tomar cualquier decisión con respecto a la fusión, ya que estos documentos contendrán información importante sobre la transacción propuesta y las partes involucradas.

Los accionistas y otros inversores de MIND CTI pueden obtener la declaración de representación, tal como pueda ser enmendada o complementada oportunamente, y otros documentos proporcionados o presentados ante la SEC por MIND CTI (cuando estén disponibles), de manera gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Las copias de los documentos proporcionados o presentados ante la SEC por MIND CTI también estarán disponibles de manera gratuita en el sitio web de MIND CTI en www.mindcti.com o por correo electrónico a investor@mindcti.com.

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Advertencia de precaución sobre declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" relacionadas con la adquisición de MIND CTI por parte de Enghouse. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, la capacidad de MIND CTI y Enghouse para completar la transacción contemplada en el Acuerdo de Fusión, incluida la capacidad de las partes para cumplir las condiciones para la consumación de la fusión establecidas en el Acuerdo de Fusión, declaraciones sobre el plazo previsto para completar la transacción, la capacidad de obtener la aprobación de los accionistas de MIND CTI y los posibles efectos de la adquisición tanto en Enghouse como en MIND CTI. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante terminología como "creer", "poder", "querer", "debería", "predecir", "objetivo", "estrategia", "potencialmente", "estimar", "continuar", "anticipar", "pretender", "podría", "querría", "proyectar", "planificar", "esperar", "buscar" y expresiones similares y variaciones de las mismas. Estas palabras tienen como objetivo identificar las declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones que podrían considerarse declaraciones prospectivas.

Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas, creencias, estimaciones, proyecciones y suposiciones actuales de la dirección de Enghouse y MIND CTI. Por lo tanto, las declaraciones prospectivas no son garantías de resultados futuros e implican riesgos e incertidumbres inherentes que son difíciles de predecir. Diversos factores que podrían causar que los resultados futuros reales difieran materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, los riesgos asociados con la incertidumbre sobre si la transacción se completará, la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que podría dar lugar a la terminación del acuerdo de fusión, los costos y los posibles litigios asociados con la transacción, la falta de obtención de la aprobación de los accionistas, el incumplimiento por cualquiera de las partes de las condiciones de cierre establecidas en el acuerdo de fusión, los riesgos de que la transacción propuesta interrumpa los planes y operaciones actuales y las posibles dificultades en la retención de empleados como resultado de la transacción propuesta, la distracción de la dirección resultante de la transacción propuesta y los factores de riesgo analizados por MIND CTI en su informe anual en el Formulario 20-F presentado ante la SEC para el año que terminó el 31 de diciembre de 2025, bajo encabezados tales como "Factores de riesgo" y "Revisión y perspectivas operativas y financieras". Salvo por las obligaciones continuas de Enghouse y MIND CTI de divulgar información material conforme a las leyes de valores aplicables, Enghouse y MIND CTI no asumen ninguna obligación de publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva, de informar sobre eventos o de informar sobre la ocurrencia de eventos imprevistos, a menos que lo exija la ley.

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Para obtener más información, póngase en contacto con: Sam Anidjar, vicepresidente de Desarrollo Corporativo, Enghouse Systems Limited, investor@enghouse.com.

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FUENTE Enghouse Systems Limited