Empresas y sectores estratégicos reciben el 85% de los ataques de manipulación informativa, según Across

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Las empresas, los consejeros delegados y las industrias críticas reciben el 85% de los ataques de manipulación e interferencia informativa, según el estudio 'Cuando el relato es un arma', elaborado por The Positioning Room, el centro de investigación de la consultora Across, que sitúa la contaminación del ecosistema informativo como el principal efecto de estas campañas, por encima de su capacidad de persuasión.

El análisis, realizado a partir de más de 300 fuentes de información y casos específicos en empresas y sectores industriales, sostiene que estos fenómenos han dejado de afectar exclusivamente a los Estados en su dimensión política y representan también un riesgo para la actividad empresarial y la toma de decisiones.

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En concreto, la nota atribuye al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) el dato de que el 85% de los incidentes documentados tuvo como objetivo a organizaciones.

El trabajo identifica cinco patrones transversales, entre los que destaca la consolidación de la automatización en estas operaciones y un uso todavía incipiente, aunque verificable, de la inteligencia artificial (IA) agéntica, capaz de ejecutar acciones de forma autónoma.

En este ámbito, recoge un caso documentado por Anthropic en abril de 2025 en el que un modelo decidía de forma autónoma las interacciones sociales de más de un centenar de cuentas. Frente a ello, señala que Microsoft afirmaba en marzo de 2026 no haber observado todavía un uso agéntico a gran escala.

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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y ESCASO ALCANCE ORGÁNICO

El estudio considera que la IA ha transformado más la economía de estas operaciones que su eficacia demostrada. Como ejemplos de su escala, cita una producción de 3,6 millones de artículos anuales en la red Pravda y 3.749 granjas de contenido identificadas por NewsGuard.

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No obstante, contrapone ese volumen con los reducidos niveles de audiencia orgánica recogidos por las fuentes consultadas. A juicio de sus autores, esta diferencia apunta a un efecto más relacionado con la saturación y la contaminación informativa que con la capacidad de convencer a los usuarios.

Otro de los patrones identificados es el desplazamiento de estas campañas hacia los propios modelos de inteligencia artificial mediante el denominado 'LLM grooming', orientado a introducir contenidos manipulados en las fuentes de las que se nutren estos sistemas.

La nota cita una prueba con diez chatbots que registró un 33,55% de repetición de una falsedad, así como un aumento de los artículos de la red Pravda indexados en Common Crawl, desde 37 hasta más de 40.000 en un año.

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RIESGOS PARA LAS DECISIONES EMPRESARIALES

El fundador de Across y de The Positioning Room, Ignacio Jiménez Soler, ha advertido de las consecuencias que puede tener el deterioro de la información utilizada por las compañías.

"Cuanto peor es la calidad de la información que las empresas manejan para tomar sus decisiones, peor será el resultado de sus decisiones estratégicas o peor será la imagen que sobre ellas tengan sus grupos de interés", ha señalado.

Jiménez Soler considera que este riesgo resulta especialmente relevante para las empresas cotizadas y las que operan en sectores industriales críticos. Asimismo, ha alertado de que la contaminación informativa puede generar, de manera progresiva, vulnerabilidades en la gobernanza de las compañías y en su operativa industrial.

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