El sindicato ferroviario surcoreano convoca una huelga general para exigir mayor seguridad

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Seúl, 11 nov (EFE).- El principal sindicato ferroviario de Corea del Sur anunció este miércoles una huelga general indefinida en diciembre, tras el fracaso de varias rondas de negociaciones, si no se atienden sus demandas de contratación de personal para garantizar la seguridad ferroviaria, así como mejoras en las condiciones laborales.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios indicó en un comunicado que la huelga comenzará el 10 de diciembre, después de que casi el 80 % de los más de 20.000 votantes respaldara la convocatoria en una votación a principios de mes.

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"Si la empresa se presenta a negociar de buena fe, nos sentaremos con ella en cualquier momento", matizó Kang Cheol, presidente del sindicato, según el informe de la organización sobre una rueda de prensa celebrada este miércoles en Seúl.

La organización reclama aumentar de dos a tres los trabajadores encargados de determinadas inspecciones ferroviarias, incorporando un vigilante de trenes, advirtiendo de que la falta de personal compromete la seguridad.

También exigen mejorar las instalaciones de descanso del personal ferroviario, al denunciar que algunos empleados deben compartir habitaciones con hasta otros nueve trabajadores durante sus periodos de descanso entre turnos, lo que, según el sindicato, aumenta la fatiga.

Los trabajadores denuncian que la significativa escasez de empleados también los obliga a trabajar durante los días de descanso y dificulta que los maquinistas puedan disfrutar de vacaciones y bajas médicas.

El anuncio se produce semanas después del accidente ferroviario del 28 de octubre en España, que causó 69 muertos tras la colisión de dos trenes de alta velocidad y cuyas investigaciones preliminares apuntan a una combinación de fallos en el sistema de seguridad ferroviaria y en la gestión de la circulación. EFE

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