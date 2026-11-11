El papa pide a los argentinos iniciar procesos de perdón y reconciliación en misa en Luján

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Luján (Argentina), 11 nov (EFE).- El papa León XIV pidió este miércoles a los argentinos que vivan "procesos de perdón y reconciliación" y que prevalezcan "la paz, la esperanza y la caridad", según destacó en la homilía de la misa que celebró ante dos millones de personas en el santuario de Nuestra Señora de Lujan, la patrona de Argentina, en el último acto de su visita al país antes de viajar a Perú.

"Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso, dijo el papa en esta celebración de nuevo multitudinaria, para la que se revistió con una casulla albiceleste, los colores de la Virgen.

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Y añadió: "agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar entre mate y mate, una mano tendida para el que lo necesita".

Recordó el papa estadounidense de manera especial "a nuestro querido papa Francisco, que siempre llevó a la 'Patroncita morena' en su corazón".

En su homilía el papa volvió a recordar la situación en la que se encuentran muchas persona en Argentina: "Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas".

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Y ante estas dificultades, invitó a los argentinos a reconocer "sus faltas" y emprender "procesos de perdón y reconciliación" que permitan recuperar "la paz, la esperanza y la caridad" y " a reconciliarse con la propia historia y con el presente para construir un futuro nuevo donde sea el amor el que tenga la última palabra".

El pontífice recurrió a una canción argentina la 'Zamba del perdón', para ilustrar la necesidad de pedir disculpas por no ocuparse de los más desfavorecidos y citó sus versos: "Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar; perdón por aquellos ojos que al mirar los míos no quise mirar".

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"Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica", agregó el papa.

E instó entonces a "mirar la vida con ojos de cielo y de pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza".

"Hay muchas dificultades, lo sabemos, pero el Señor también inspira en nuestro Pueblo fiel gestos heroicos de caridad, como el del padre que madruga cada día para llevar el pan a su casa, como la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las largas noches de hospital, como el buen amigo que comparte su tiempo con el que lo necesita", señaló.

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El papa se despidió pidiendo a la Virgen de Luján que ayude al pueblo argentino. "Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad, suscita en ellos el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y de misión". EFE

(foto)(vídeo)(informe a cámara)