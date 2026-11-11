El Papa León XIV apuesta en Argentina por la "reinserción" de los presos y les anima a "hacer las paces con Dios"

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El Papa León XIV ha abogado por la "reinserción" de los presos en la comunidad y ha animado a los condenados a aprovechar el tiempo de encarcelamiento para "hacer las paces con Dios".

"Aun en medio del mal, del dolor y del fracaso más profundos que hayan podido experimentar o causar, esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas", ha asegurado Robert Prevost, este jueves, durante su visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires (Argentina), en el marco de su viaje a Latinoamérica.

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El Pontífice ha afirmado que el paso por la cárcel "puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios" y ha añadido que "la experiencia del límite, cuando se acoge en la verdad, no empobrece al ser humano, sino que lo abre al reconocimiento del rostro de Dios y del otro".

En todo caso, ha reconocido que la prisión, "tanto en su estructura como en su organización, revela la dureza del límite: el hecho de no poder salir libremente, de no poder abrazar cada día a los hijos e incluso de sufrir otro tipo de privaciones" y se ha puesto en el lugar de los presos, de sus "noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar".

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"Sé de sus desilusiones por no haber encontrado una mano amiga que haya confiado en ustedes, que los haya ayudado a levantarse y a seguir adelante en el momento oportuno. Y parecería que todo eso es una herida abierta imposible de sanar", ha apuntado.

Si bien, ha afirmado que "la cárcel es también testigo de profundos cambios y conversiones, de crecimiento, de aprendizajes y de adquisición de nuevos oficios y conocimientos".