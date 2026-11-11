El nuevo procurador general de Paraguay promete recuperar los fondos perdidos por el Estado en Ueno Bank

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El recién nombrado procurador general de Paraguay, Samuel Rojas, ha señalado que el objetivo al frente de la institución es recuperar los fondos perdidos por el Estado en el marco de la caída de Ueno Bank que se ha llevado por delante al expresidente Santiago Peña.

Designado por su sucesor, Pedro Alliana, el procurador general, figura que representa y defiende los intereses del Estado paraguayo, se ha fijado este objetivo. "La instrucción que hemos recibido del Presidente de la República es procurar con contundencia que todos los fondos perdidos por el Estado sean recuperados, y vamos a trabajar en esa línea", ha afirmado en unas declaraciones recogidas por el diario paraguayo ABC.

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Esto llega tras la caída del banco en el que tenían capital entidades públicas como el Instituto de Previsión Social (IPS), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) o la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Tras reafirmar que trabajará codo con codo con el Ministerio Público, el procurador general ha subrayado que hay legislación que provee de "determinadas herramientas" para "verificar, detectar y localizar todos aquellos bienes y derechos de aquellas personas cuya responsabilidad esté comprometida".

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"Es a fin de precautelar las acciones civiles que eventualmente vamos a ir planteando para recuperar los fondos a través de la demanda de daños y perjuicios", ha afirmado Rojas quien hasta ahora se desempeñaba como director de Decretos del Gabinete Civil de la Presidencia.

Alliana, que asumió el cargo el pasado viernes tras la destitución de Peña, ahora en prisión, ha asegurado que las autoridades ya han pagado a "casi" el 95% de los ahorradores afectados por la caída de Ueno Bank. Así ha precisado que las autoridades han pagado a 1,74 millones de ahorradores, el equivalente a 330 millones de dólares del Fondo de Garantía de Depósitos.

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