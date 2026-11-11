El Gobierno de Milei reivindica su plan económico tras la visita de León XIV y su mensaje

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Buenos Aires, 11 nov (EFE).- El Gobierno del presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, reivindicó este miércoles su programa económico luego de que el papa León XIV recalcara en su visita al país la necesidad de que la economía esté al servicio del hombre y no al revés.

"Esta visita es un hecho histórico, cuya magnitud demanda humildad y unidad", dijo en rueda de prensa el portavoz presidencial, Adrián Ravier, quien aseguró que el Ejecutivo de Milei "valora" y "tomó nota" del mensaje expresado por León XIV en la visita pastoral a Argentina, que concluyó este miércoles y que congregó a unas seis millones de personas, según precisó.

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Ravier señaló que el Gobierno "comparte" con el papa "el compromiso de construir una sociedad mejor y trabajar para resolver las falencias estructurales que Argentina arrastra desde hace décadas".

En sus mensajes en Argentina, el papa defendió el valor de la democracia y afirmó que la autoridad debe ser ejercida como "servicio" y "con prudencia" y orientado sus decisiones al bien común, el cual debe "poder percibirse en las condiciones concretas de la vida cotidiana".

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Habló de "las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre", de los que buscan trabajo y de "quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar".

"La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", aseveró el papa, para quien la propiedad privada no es un derecho absoluto sino supeditado al "principio de la función social" y "del destino universal de los bienes".

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Desde que Milei puso en marcha a finales de 2023 un severo plan de ajuste, han cerrado 32.290 empresas y se perdieron 437.611 puestos de trabajo formal.

"Nosotros pensamos en este Gobierno que todo lo que ha hecho el Gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023 es poner la economía al servicio de las personas", aseguró Ravier.

Las medidas de ajuste han golpeado particularmente a asalariados, jubilados y colectivos como el de las personas con discapacidad, a los que León XIV expresó particular cercanía en esta visita.

"Hay un esfuerzo de este Gobierno de utilizar todas las herramientas que tenemos de política económica al servicio de las personas", aseguró Ravier, quien afirmó que no hay contradicciones entre la Doctrina Social de la Iglesia católica y la economía de mercado. EFE

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