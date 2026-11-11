El Gobierno de Brasil anuncia un recorte del gasto de al menos 9.000 millones de dólares

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São Paulo, 11 nov (EFE).- El Gobierno de Brasil presentó este miércoles un proyecto de ley para limitar el gasto público que permitirá ahorrar "entre 50.000 millones y 60.000 millones" de reales (de 9.000 millones a 10.800 millones de dólares) en 2027.

El ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, anunció el paquete de medidas de ajuste durante una intervención ante una comisión parlamentaria.

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Las medidas pretenden contribuir a generar un superávit primario (antes del pago de los intereses de la deuda) del 0,1 % en 2027, según Moretti, quien adelantó que el proyecto de ley puede ser votado en el Senado este mismo miércoles.

Moretti dijo que el paquete combina iniciativas para aumentar los ingresos y "racionalizar" algunos gastos, al tiempo que "se busca proteger aquellos gastos que son cruciales para garantizar los derechos".

El proyecto de ley prevé limitar el crecimiento real de los gastos públicos al 2,0 % anual, lo que supone medio punto por debajo de la regla fiscal actual.

La iniciativa también propone una reducción de una serie de exenciones fiscales concedidas a empresas de varios sectores de la economía y una limitación de los subsidios a las exportaciones, entre otras medidas para aumentar la recaudación.

La salud de las cuentas públicas ha causado inquietud en el mercado financiero y constituye una de las principales preocupaciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de cara a su cuarto mandato, que comenzará en enero.

Lula hizo un pronunciamiento a la nación el pasado domingo para reafirmar su compromiso con la responsabilidad fiscal, a la vez que prometió mantener "políticas sociales sostenibles".

Brasil acumula un déficit fiscal del 9,51 % del PIB y un déficit primario del 0,52 %, mientras que la deuda pública ha escalado hasta el 82,9 % del PIB. EFE