El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de ser "el jefe de un cartel" del narcotráfico

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La Paz, 11 nov (EFE).- El Gobierno de Bolivia acusó este miércoles al expresidente Evo Morales de ser el "jefe de un cartel" del narcotráfico que opera "desde el Trópico de Cochabamba", su bastión político y sindical en el centro del país, lo que, según las autoridades, le permitió "financiar" los conflictos registrados en mayo y junio pasados.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, dijo -en una entrevista con la radio local Erbol- que Morales (2006-2019) es el jefe de "toda la producción" de droga que sale del Trópico de Cochabamba, que también es una de las principales zonas productoras de hoja de coca en Bolivia.

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"¿Quién mandó a hacer los bloqueos?, ¿quién mandaba el dinero desde el Trópico? En el Trópico no se mueve ni una mosca si no lo ordena Evo Morales", sostuvo Oviedo.

El jefe de cartera dijo, además, que en algunos operativos policiales, que realizó la institución durante los bloqueos de carreteras que se extendieron por siete semanas entre mayo y junio, se constató que "más de ocho millones de bolivianos salían del Trópico".

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"Los bloqueos criminales y salvajes que se dieron durante 53 días venían financiados de ese sector", añadió Oviedo, quien también señaló a sectores campesinos como la federación Tupac Katari de La Paz de haber financiado esas protestas con las que exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Entre mayo y junio, campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines a Morales realizaron protestas callejeras y bloqueos de carreteras para que Paz renunciara, acusándolo de no solucionar la crisis económica que vive el país desde hace unos años.

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El conflicto dejó dieciséis personas fallecidas, la mayoría por falta de atención médica como consecuencia de los cortes de rutas.

En medio del conflicto, Morales dijo públicamente que a Paz le quedaban "dos caminos", "militarizar" el país o llamar a elecciones en noventa días "para evitar conflictos con muertos y heridos".

La Fiscalía abrió una investigación penal contra el exmandatario por alzamiento armado y terrorismo, acusado de liderar las protestas y bloqueos contra el Gobierno, y actualmente hay una orden de captura en su contra dentro de esa causa.

A esto se suma una orden de detención previa contra el también líder cocalero, dentro de una investigación por el delito de trata agravada de personas, en la que se le acusa de presuntamente mantener una relación con una menor de edad cuando ejercía la Presidencia y con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016.

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Por esa denuncia, Morales no ha salido del Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024 y sus seguidores permanecen en una vigilia constante en esa zona para evitar que sea capturado. EFE