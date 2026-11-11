El español Juan Manuel Lillo ajusta la defensa de la selección mexicana

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Riviera Maya (México), 11 nov (EFE).- El español Juan Manuel Lillo, auxiliar técnico del seleccionador Rafael Márquez, ajustó en la práctica de este miércoles la intensidad y el orden en el aparato defensivo de la selección mexicana de cara a su eliminatoria ante Jamaica dentro de la Liga de Naciones de la Concacaf.

A Lillo, exentrenador de equipos como Zaragoza, Almería y Tenerife, se le vio muy activo con los defensas del Tri con miras a la serie de cuartos de final en la que México visitará a Jamaica el próximo sábado, para luego recibirla el 17 de noviembre.

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Juan Manuel Lillo fue auxiliar de Pep Guardiola en dos etapas con el Manchester City, la primera entre 2020 y 2022, la segunda de 2023 al 2025.

Fue invitado por Márquez a formar parte de su cuerpo técnico junto a Andrés Guardado, otra exfigura de la selección mexicana.

Este miércoles, el auxiliar técnico español explicó la manera de marcar, movimientos de salida y retrocesos con el fin de mejorar el accionar defensivo de una selección que en los cuatro partidos amistosos de la pasada fecha FIFA recibió siete goles.

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El equipo dirigido por Rafa Márquez, cinco veces mundialista en su etapa de jugador con el Tri, buscará ante Jamaica su primera victoria después de los empates 1-1 que sumó en septiembre pasado con Colombia y Perú, y las derrotas por 3-0 ante Estados Unidos, y 2-0 contra Chile, del mes de octubre.

Para estos partidos, Márquez convocó a nueve defensas en la lista de 28 jugadores.

Del fútbol europeo acudieron Rodrigo Huescas, del FC Copenhague danés; César Montes, Lokomotiv de Moscú; Johan Vázquez, del Génova italiano; y Mateo Chávez del AZ Alkmaar, de Países Bajos.

De la liga local los elegidos fueron Kevin Álvarez e Israel Reyes del América, Diego Campillo del Toluca, Jesús Orozco del Cruz Azul y Jesús Gallardo del Toluca.

Durante el entrenamiento de hoy, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, visitó el entrenamiento de la selección mexicana.

Conversó con los jugadores, con Márquez, Guardado y Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales.

"Que nuestra selección esté hoy en Quintana Roo es una muestra de la confianza en nuestros destinos, en nuestra infraestructura deportiva y en nuestra capacidad para recibir a los mejores equipos del mundo", afirmó la gobernadora. EFE