El Corte Inglés lanza una nueva edición de su campaña solidaria de juguetes para Navidad

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El Corte Inglés ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña solidaria de juguetes con el objetivo de contribuir a que miles de niños puedan recibir un regalo durante esta Navidad, como ha dado a conocer la compañía.

El eje principal de la iniciativa se desarrollará entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre. Durante ese periodo, por cada juguete solidario adquirido por los clientes, El Corte Inglés donará otro juguete, multiplicando así el alcance de cada compra realizada.

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Una vez termine la campaña, los juguetes recaudados se distribuirán entre nueve entidades sociales que desarrollan proyectos de apoyo a la infancia y a colectivos vulnerables: Aldeas Infantiles, Asión, Fundación Aladina, Fundación A la Par, Fundación Crecer Jugando, Fundación Pequeño Deseo, Fundación Prodis, Fundación Ronald McDonald y Nuevo Futuro.

Como complemento a la campaña, entre el 1 y el 30 de noviembre los clientes también podrán participar mediante la compra y donación directa de juguetes nuevos en los centros de El Corte Inglés. Para ello, la compañía habilitará contenedores específicos en sus establecimientos donde podrán depositarse los juguetes adquiridos para esta acción solidaria.

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Con el fin de garantizar que todos los niños reciban productos en perfecto estado y con las máximas garantías de calidad y seguridad, la campaña contempla exclusivamente la donación de juguetes nuevos adquiridos en El Corte Inglés.

A través de esta iniciativa, la compañía refuerza su compromiso con la infancia y con las organizaciones sociales que trabajan cada día para mejorar la calidad de vida de niños y familias en situación de vulnerabilidad ya que esta acción invita a clientes, empleados y a la sociedad a sumarse a un movimiento solidario para que la ilusión de estas fechas llegue a quienes más lo necesitan.

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