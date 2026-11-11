El Congreso de EEUU tumba el intento de destitución del secretario de Defensa

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada hasta final de año por el Partido Republicano, ha tumbado el intento de destitución del secretario de Defensa, Pete Hegseth, por empezar la guerra de Irán entre otras operaciones militares sin la autorización del Congreso.

Los representantes republicanos han forzado una votación para tramitar la petición de 'impeachment' presentada por Thomas Massie, representante republicano por Kentucky crítico con la Administración de Donald Trump, y enviarla a la comisión de Justicia, iniciativa que ha prosperado con 211 votos a favor, por 204 en contra. Ahora el proceso se extinguirá en un comité donde los republicanos tienen mayoría para tumbarla.

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Solo Massie ha sumado sus votos a los de los miembros del Partido Demócrata, si bien este intento de 'impeachment' puede ser solo el principio de este tipo de iniciativas, puesto que a principios de año entrará el nuevo Congreso con la mayoría demócrata salida de las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre.

El presidente estadounidense ha reaccionado inmediatamente, celebrando que los intentos de destituir a Hegseth han "fracasado estrepitosamente" y señalando que todos los republicanos en la Cámara a excepción de Massie, al que tacha de "auténtico perdedor", votaron a favor del jefe del Pentágono.

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"Una vez más, las victorias en Venezuela e Irán, las mejores cifras de reclutamiento de la historia de las Fuerzas Armadas y un espíritu como pocas veces se ha visto antes han llevado a la absolución de un gran patriota estadounidense", ha valorado.

Trump ha aprovechado este episodio para arremeter contra los demócratas a los que ha acusado de utilizar al país "como arma" e instando a "detenerlos".

El responsable de Defensa estadounidense, gran aliado de Trump y defensor de la guerra en Irán, denunció este martes que el proceso de destitución en su contra era una "farsa" y una "maniobra propagandística" que fracasaría como los intentos de 'impeachment' que vivió el propio presidente en 2019 y 2021.

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"Lo que está intentando hacer un congresista descontento y derrotado no es ejercer una labor de supervisión ni exigir responsabilidades. Es un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento", denunció el jefe del Pentágono en una rueda de prensa.

En este sentido, Hegseth subrayó la legalidad y éxito de las operaciones militares en Irán, Yemen, Venezuela o contra los cárteles de la droga en el Caribe, todas puestas en la lupa por el intento de 'impeachment'.