El almacenamiento de energía solar busca reducir los riesgos de suministro por El Niño

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Bogotá, 11 nov (EFE).- El almacenamiento de energía solar se perfila como una solución ante los riesgos de suministro eléctrico que enfrentan los países de América Latina debido a fenómenos naturales como El Niño, con un crecimiento anual del 40 % de su adopción a nivel mundial, según datos de organismos internacionales y especialistas citados por la energética china Solis en un comunicado.

De acuerdo con el departamento de investigación estratégica de la compañía estadounidense Bloomberg LP (BloombergNEF), se estima que las nuevas instalaciones de almacenamiento energético alcanzarían 158 GW (gigavatios) en 2026, frente a los 112 GW de 2025, lo que se traduce en un crecimiento del 41,07 %.

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En contraparte, la instalación de nueva capacidad de generación solar fotovoltaica mundial caerá alrededor de un 8 % durante 2026, pues se instalaría cerca de 612 GW, frente al récord de 664 GW registrados el año anterior, según las proyecciones de la asociación de esta industria en la Unión Europea, SolarPower Europe.

Lo anterior ocurre en el marco de la alerta lanzada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en octubre pasado, sobre la intensidad “sin precedentes” que podría alcanzar el actual episodio climático de El Niño, con temperaturas de la superficie marina del Pacífico hasta 3,8 grados centígrados por encima de la media entre noviembre y enero de 2027, y que “sacudirá América Latina” con “calor extremo, sequías e inundaciones”.

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Además, en un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) difundido el pasado 21 de septiembre, se advierte que “un evento extremo de El Niño podría causar una pérdida de al menos 2 % del PIB regional y sumar 4,8 millones de personas a la pobreza” en esta parte del continente americano.

“Estas perspectivas demuestran el riesgo energético que sobrevendría con dicho fenómeno natural y refuerzan la necesidad de diversificar la generación eléctrica mediante energía solar y sistemas de almacenamiento con baterías”, afirmó en un comunicado el director de Tecnología para América Latina de la fabricante de inversores solares y soluciones de almacenamiento energético Solis, Sergio Rodríguez.

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Para el director Rodríguez, ya no basta con incrementar la generación renovable, sino que resulta indispensable almacenar electricidad, administrar el consumo y reducir la dependencia de las redes convencionales.

Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú son países que “dependen considerablemente” de las hidroeléctricas para producir electricidad, una situación que los expone a escenarios energéticos riesgosos ante las alteraciones en los patrones de lluvia y las disminuciones en los niveles de los embalses debido a El Niño.

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No obstante, en Latinoamérica, Colombia comienza a consolidarse como un mercado estratégico para la tecnología fotovoltaica, ya que en julio de 2026 el país adjudicó 995 MW (megavatios) de generación solar y cerca de 100 MW de almacenamiento en baterías, según información del Ministerio de Minas y Energía.

A su vez, las empresas eléctricas de este país suramericano han reforzado la administración de sus embalses y sistemas de respaldo para afrontar la temporada seca, de acuerdo con el análisis de Rodríguez.

En contraste, Ecuador sufrió apagones de hasta 14 horas diarias durante su crisis energética de 2024 y Brasil registró restricciones en la generación hidroeléctrica del norte durante la sequía de 2023-2024, cuando la central San Antonio suspendió temporalmente sus operaciones.

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“Invertir en almacenamiento no es un gasto, sino una inversión a largo plazo que, como empresa, me hace más competitivo y mucho más confiable en mi producción diaria”, agregó el director de Tecnología de la compañía china.

El crecimiento de este mercado en América Latina también se refleja en los planes de expansión de Solis, que proyecta comercializar al menos 500 sistemas de su producto EverCore durante 2027, “equivalentes a una potencia conjunta estimada de entre 50 y 130,5 MW, dependiendo de las configuraciones”. EFE

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(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Solis para la difusión de este contenido.