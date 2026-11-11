EE.UU. retira a la farmacéutica china Wuxi AppTec de su lista negra de empresas militares

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Shanghái (China), 11 nov (EFE).- La farmacéutica china Wuxi AppTec anunció que el Departamento de Defensa estadounidense la retiró de su lista negra de empresas consideradas como vinculadas al Ejército del país asiático tras una orden cautelar judicial.

En un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza, la compañía recuerda que recurrió su inclusión el pasado mes de junio, y asegura que la medida cautelar "libera a la compañía de mayores consecuencias negativas" por su presencia en el listado.

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El Pentágono incorporó a principios de junio a diversas empresas a ese catálogo: aparte de Wuxi AppTec, también entraron el gigante digital Alibaba; el 'Google chino' Baidu; el mayor vendedor mundial de vehículos eléctricos, BYD; los fabricantes de robots Unitree y RoboSense, o las firmas de semiconductores CXMT e YMTC.

La inclusión en el listado no implica sanciones, aunque la legislación estadounidense prohíbe al Departamento de Defensa contratar con las empresas designadas y prevé extender esas restricciones a las adquisiciones indirectas a partir de 2027.

En todo caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino rechazó posteriormente la decisión y acusó a Washington de "generalizar el concepto de seguridad nacional" y elaborar "listas discriminatorias" para reprimir a empresas del país asiático.

Por su parte, la propia Wuxi AppTec calificó de "errónea" su inclusión, al considerar que no estaba respaldada por los hechos ni por los criterios legales aplicables.

La firma de investigación y manufactura farmacéutica aseguró entonces que no estaba controlada por entidades militares o gubernamentales chinas, que no presta servicios al Ejército y que no participa en programas de fusión militar-civil.

El diario oficial China Daily recuerda hoy que, a principios de agosto, el juez encargado del caso puso en tela de juicio los argumentos del Pentágono para atribuir esos lazos militares a la compañía, y subrayó que la decisión supuso un perjuicio comercial, ya que provocó la ruptura de contratos y colaboraciones. EFE

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