Edurne reaparece tras los rumores de crisis con David de Gea. Su reacción a las preguntas sobre su separación

11/11/2026 Edurne, primeras imágenes tras los rumores de ruptura con David de Gea EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Después de más de 15 años de relación, 3 de matrimonio y una hija de 5 en común, Yanay, Edurne y David de Gea podrían estar atravesando una grave crisis. Los primeros rumores surgieron a principios de noviembre, cuando la periodista Marta Riesco destapó las pruebas que apuntarían a que la pareja podría estar al borde de la separación.

En primer lugar, la ausencia de 'me gusta' entre ambos en redes sociales cuando antes eran habituales sus interacciones públicas presumiendo de su amor. En segundo, que la artista habría dejado de llevar su alianza de boda hace varias semanas; y por otra parte habría quitado de la carcasa trasera de su móvil una imagen de su marido y su pequeña que lucía hasta entonces.

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Además, el hermano de Edurne, David García, habría recibido en su perfil de Instagram un comentario de un amigo que le decía que "sentía la separación de ambos" y, aunque no daba ningún nombre, el joven no tardaba en eliminarlo rápidamente sin conseguir sin embargo que algunos lo hubiesen capturado ya. Y, quizás la pista más definitiva, que la triunfita no felicitó al futbolista el pasado 7 de noviembre en su 36 cumpleaños cuando siempre aprovechaba este día tan especial para proclamar a los cuatro vientos su amor por el padre de su niña.

En medio de este aluvión de especulaciones sobre su posible ruptura con De Gea, la cantante ha reaparecido ante las cámaras como protagonista del evento de Cadena Dial 'Dial Únicx' en el Teatro Eslava de Madrid, en el que se ha reencontrado con sus incondicionales en un concierto íntimo tras los titulares que ha acaparado por su vida privada en los últimos días.

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Fiel a su discreción, Edurne ha evitado antender a la prensa y, tanto a su llegada como a su salida del acto -acompañada por un amigo que no la ha dejado sola en ningún momento- ha dado la callada por respuesta a las preguntas sobre su crisis con el padre de su hija. Sin embargo, lejos de mostrarse abatida, ha llamado la atención la inmensa sonrisa que ha lucido en todo momento, revelando sin necesidad de palabras que se encuentra bien.