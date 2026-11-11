EBRO entrega una flota de vehículos a la RFEF para su actividad institucional y deportiva

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La marca EBRO, como socio patrocinador de la selección y de las principales competiciones del fútbol español, que darán apoyo a la actividad institucional y deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Según informó este miércoles la federación, esta flota está compuesta por unidades de los modelos EBRO s800 PHEV y EBRO s900 PHEV, que cuentan con una configuración de siete plazas (5+2) y etiqueta 'CERO'. Su tecnología híbrida enchufable permite realizar trayectos en modo eléctrico, mientras que su espacio y versatilidad responden a las necesidades de movilidad de la Federación. El s800 PHEV ofrece hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica y, el s900 PHEV, alcanza los 140.

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El acto de entrega contó con la participación del presidente de la RFEF, Rafael Louzán; el seleccionador absoluto masculino, Luis de la Fuente, y la seleccionadora absoluta femenina, Sonia Bermúdez, junto a directivos de la marca automovilística española.

La entrega se enmarca en la colaboración que la RFEF y EBRO mantienen desde hace más de un año con las selecciones nacionales, ampliada recientemente a las principales competiciones del fútbol español, ya que la marca automovilística será patrocinador durante las próximas cuatro temporadas de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina, socio patrocinador de la Supercopa de España y 'Coche Oficial' de las tres competiciones, con exclusividad en el sector del automóvil.

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"Con esta entrega, EBRO continúa desarrollando su colaboración con la RFEF y sus selecciones, acompañándola en los ilusionantes retos deportivos e institucionales que afrontarán en los próximos años", sentenció el organismo federativo.