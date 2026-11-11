Dubai United FC y LaLiga lanzan un programa para impulsar la nueva etapa del club en la UAE Pro League

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El club emiratí Dubai United FC y LaLiga presentaron este miércoles en Dubái su acuerdo de colaboración, por el que lanzan un programa de transformación para impulsar la nueva etapa del club en la UAE Pro League.

El acuerdo se anunció en un acto que contó con la presencia del presidente de LaLiga, Javier Tebas, y del presidente de Dubai United FC, Ilie Cebanu, además de Khalfan Juma Belhoul, vicepresidente del Consejo de Deportes de Dubái, y Andrea Pirlo, entrenador del conjunto emiratí.

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"El Dubai United FC inicia una nueva etapa de crecimiento institucional junto a LaLiga, con el objetivo de reforzar su estructura fuera del terreno de juego y consolidar las capacidades necesarias para competir y operar con mayor solidez en la élite del fútbol emiratí", destacó un comunicado de la patronal.

El programa se centrará en áreas clave para la profesionalización del club, como marketing, marca, contenidos, experiencia de día de partido, 'hospitality' y fan 'engagement'. Se desarrollará desde la oficina de LaLiga en MENA, con el apoyo del equipo de profesionales de Madrid.

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Según el comunicado, LaLiga, a través de su Oficina de Clubes, ha llevado a cabo más de 272 consultorías personalizadas, orientadas a identificar las necesidades específicas de cada club y ofrecer soluciones adaptadas a sus retos y objetivos.

"La colaboración entre los clubes con sede en Dubái y las principales organizaciones futbolísticas internacionales es valiosa. Este tipo de alianzas son oportunidades valiosas para intercambiar conocimientos, reforzar el desarrollo profesional de los clubes y apoyar la detección y el desarrollo del talento futbolístico", afirmó Khalfan Juma Belhoul, vicepresidente del Consejo de Deportes de Dubái.

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Por su parte, Tebas destacó el modelo de gestión construido junto a los clubes, que es "uno de los grandes activos de LaLiga". "A través de la Oficina de Clubes trabajamos cada día con los 42 clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion en áreas como la estrategia comercial, la marca, los contenidos o la experiencia del aficionado, y ese conocimiento es el que ahora ponemos al servicio de Dubai United FC", relató.

"Su ascenso a la UAE Pro League es el momento idóneo para dar este paso, y nuestro objetivo es que el club gane capacidades propias que le permitan competir y crecer con autonomía", agregó el presidente de LaLiga.

Mientras que el presidente del Dubai United FC, Ilie Cebanu, declaró que su asociación con LaLiga "representa un hito importante" para el club y su "visión a largo plazo". "Tras nuestro ascenso a la UAE Pro League, entramos en una nueva fase de crecimiento, tanto dentro como fuera del terreno de juego", advirtió.

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"Esta colaboración nos permitirá beneficiarnos de la amplia experiencia de LaLiga en gestión de clubes, desarrollo comercial, marca y fidelización de aficionados. Nuestra ambición es construir un club de fútbol sólido, sostenible y gestionado de forma profesional, que contribuya al desarrollo continuo del fútbol emiratí y establezca una presencia cada vez mayor a nivel internacional", concluyó.