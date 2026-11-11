Detenidas trece personas en incidentes registrados en las primeras horas de la huelga e identificadas un centenar

11/11/2026 Efectivos de la Ertzaintza custodian el Corte Inglés de Bilbao POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO

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Un total de 13 personas han sido detenidas por la Ertzaintza, hasta las diez de la mañana, en diversos incidentes registrados en varias localidades de Euskadi durante la convocatoria de huelga general de este miércoles. Además, han sido identificadas un centenar de personas.

Según los datos aportados por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, sobre las 5.30 horas, se ha procedido al arresto en la localidad alavesa de Agurain de un hombre de 31 años por un delito de desórdenes públicos y otro de resistencia, tras intentar dar fuego a unos neumáticos para hacer una barricada.

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A las 7.30 horas, se ha detenido en Zamudio, por atentado a agente de la autoridad, a un hombre de 52 años acusado de agredir a un agente, que ha tenido que recibir asistencia sanitaria.

Asimismo, ha sido arrestada, sobre las 9.15 horas, una mujer de 32 años en Vitoria-Gasteiz por atentado a agentes de la autoridad, después de que intentara agredir a los ertzainas que trataban de identificarla.

También en la capital alavesa, sobre las 9.40 horas, dos hombres de 29 y 31 años han sido detenidos por desórdenes públicos, acusados de cometer diversos daños en comercios de la capital alavesa.

Poco antes de las 10.00 horas, ocho personas han sido arrestadas en la localidad vizcaína de Portugalete por desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad y resistencia grave. Se trata de cuatro hombres de entre 28 y 54 años y de cuatro mujeres de entre 34 y 38 años.

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Según ha precisado Seguridad, dos de los arrestados habían sido investigados en ocasiones anteriores por la Ertzaintza y a otra persona le constan dos detenciones por atentado a agentes de la autoridad.

Por otro lado, la Policía autonómica ha identificado hasta ahora a unas 100 personas por participar en diferentes desórdenes que han provocado el corte de vías de acceso a varias empresas y polígonos industriales, con distintas afecciones al tráfico.