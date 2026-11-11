Agencias

Comienza en Abu Dabi la segunda reunión a tres entre Rusia, Ucrania y EE.UU.

Guardar

Kiev, 11 nov (EFE).- Las delegaciones de Rusia y Ucrania y los mediadores de EE.UU. han comenzado ya en Abu Dabi su segunda reunión para buscar una salida pactada a la guerra en la ronda de contactos de dos días que concluirá hoy, según anunció en su canal de Telegram el jefe del equipo negociador ucraniano, Rustem Umérov.

"Comenzamos el segundo día de negociaciones", escribió Umérov, que es también jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania.

PUBLICIDAD

Umérov explicó también que la delegación ucraniana se reunirá por separado con los representantes de sus socios europeos presentes en Abu Dabi tras el encuentro a tres con estadounidenses y rusos.

Últimas Noticias

Estadios Summit reúne en Madrid a los grandes líderes del negocio de estadios y arenas

Estadios Summit reúne en Madrid a los grandes líderes del negocio de estadios y arenas

Gromiko: Europa debe negociar y no tratar a Rusia como un espantapájaros de sus problemas

Infobae

Francisco Rivera, más claro que nunca sobre la ruptura de Tana y Roca Rey: "No ha pasado nada horrible"

Francisco Rivera, más claro que nunca sobre la ruptura de Tana y Roca Rey: "No ha pasado nada horrible"

Rusia ataca de nuevo infraestructuras energéticas en Dnipropetrovsk y Odesa

Infobae

La depresión Charles causa destrozos en Madeira y se dirige a Portugal continental

Infobae