Comienza en Abu Dabi la segunda reunión a tres entre Rusia, Ucrania y EE.UU.

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Kiev, 11 nov (EFE).- Las delegaciones de Rusia y Ucrania y los mediadores de EE.UU. han comenzado ya en Abu Dabi su segunda reunión para buscar una salida pactada a la guerra en la ronda de contactos de dos días que concluirá hoy, según anunció en su canal de Telegram el jefe del equipo negociador ucraniano, Rustem Umérov.

"Comenzamos el segundo día de negociaciones", escribió Umérov, que es también jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania.

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Umérov explicó también que la delegación ucraniana se reunirá por separado con los representantes de sus socios europeos presentes en Abu Dabi tras el encuentro a tres con estadounidenses y rusos.