Colau defiende que la inmigración en España "no es un problema" y carga contra los "bulos" de Vox

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La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha defendido este martes que la inmigración en España "no es un problema" y ha arremetido contra los "bulos" de Vox y contra "los periodistas" que "no lo rebaten".

"Lleva años diciendo la extrema derecha tan tranquilamente, sin que los periodistas lo rebatan, pues yo que sé, asociando inmigración con delincuencia, cosa que es una mentira objetiva, que ningún dato respalda, o que la inmigración se lleva a las ayudas sociales, otra mentira que no se rebate pero que van creando, chascarrillo tras chascarrillo, bulo tras bulo, van creando una especie de sentido común, que es una falsedad, que es que la inmigración es un problema. La inmigración en este país no es un problema", ha asegurado Colau en una entrevista en 'La Revuelta' de TVE.

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Frente a esta idea, Colau ha afirmado que la inmigración son "los vecinos y vecinas, miles de personas que forman parte" de la vida del barrio "maravillosamente", desde el médico hasta el tendero, pasando por los compañeros de la escuela o los artistas. "Son personas con nombres y apellidos que forman parte de la vida y de la realidad", ha puntualizado.

Así, ha celebrado que "afortunadamente" España cuenta con "una sociedad diversa" porque lo contrario, a su juicio, sería "aburrido y triste", unos calificativos que ha atribuido al candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal.

Por otra parte, Colau ha defendido el "feminismo del 99%", el de "la mayoría de la población", y ha precisado que "hay muchas maneras de ser hombre" frente a la "típica patriarcal".

"Yo soy madre de dos niños y defiendo políticas feministas por las mujeres, para que tengamos igualdad de derechos, para que no suframos violencia, pero también por mis hijos, o sea, yo quiero que mis hijos puedan crecer en libertad y que puedan ser felices y totalmente libres de ser quienes quieran ser y que puedan elegir entre muchas maneras de ser hombre. No hay una única manera de ser hombre, la típica patriarcal de hombre duro que no llora", ha subrayado.

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En este sentido, ha abogado por "hacer pedagogía" y ha puesto de relieve que "se han hecho muchos avances en política de género, LGTBI o la ley trans".

Por otro lado, sobre el cambio climático, ha advertido de que "ya no es una entelequia" y que España es "una de las zonas más afectadas del planeta". "Las sequías, los incendios, los grandes temporales como la Dana ya no son una anécdota, sino que van a ser cada año", ha advertido, señalando que "cada vez muere más gente".

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También ha apostado por las energías renovables con un doble objetivo, "acabar con las emisiones" y "generar un montón de puestos de trabajo" haciendo que la economía española "no dependa tanto del turismo".

A FAVOR "100%" DE ENTREVISTAS DE HUMORISTAS Y YOUTUBERS

Preguntada por el enfado del gremio periodístico sobre el hecho de que humoristas y youtubers realicen las entrevistas con mayores audiencias a los candidatos a las próximas elecciones del 29 de noviembre, Colau se ha mostrado "a favor 100%" de la participación de políticos en estos programas y ha precisado que este lunes fue entrevistada por Jordi Wild.

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"Tengo discrepancias grandes, grandes, con él, pero es verdad que es el podcast más escuchado sobre todo por gente joven, entonces, me parece que es importante que en un momento donde nos jugamos tanto como son estas elecciones, pues vayamos a todos los canales, aunque haya algunos donde que tengas discrepancias enormes", ha puntualizado.

En este sentido, ha asegurado que es "maravilloso" que se hagan "entrevistas diferentes" para satisfacer las distintas facetas del ser humano que quiere "reír" o "buscar contenidos para relajarse cuando está en casa", por lo que se ha mostrado "a favor cien por cien de todas las entrevistas" sin "ningún tipo de censura, con libertad de expresión y cada uno con su estilo".

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En todo caso, ha lamentado que la "extrema derecha ha ganado un espacio" en medios de comunicación y ha reprochado a algunos medios que no han "hecho bien su trabajo" porque "no es que simplemente se les haya dado voz" sino que "no han contestado sus mentiras".

En esta línea, el presentador David Broncano, aunque ha dicho entender "perfectamente" las críticas por la entrevista que le hizo este lunes a Abascal, ha afeado que "también hay muchos periodistas que, en el caso concreto de Vox, llevan simplemente entrecomillando lo que dice Vox y dejándolo ahí sin más" lo que, a su juicio, "ha ayudado mucho" a que estén en la situación que están.

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