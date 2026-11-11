Cientos de vuelos cancelados en Portugal debido a la depresión Charles

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Lisboa, 11 nov (EFE).- Varios centenares de vuelos han sido cancelados este miércoles en Portugal en una jornada en la que el país se encuentra en alerta roja por el paso de la depresión Charles.

Según datos publicados en la página web de la gestora ANA - Aeroportos de Portugal, hay más de 200 vuelos que han sido cancelados con el aeropuerto de Lisboa como punto de origen o de partida, conectados con ciudades como Valencia, Bruselas, Milán, París y Dubai.

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También hay vuelos cancelados en los aeropuertos de Faro (sur), Oporto y del archipiélago de Madeira, donde el temporal se dejó sentir esta madrugada, causando varios destrozos.

"Debido a las condiciones meteorológicas adversas, confirme el estado de su vuelo junto a la compañía aérea antes de dirigirse al aeropuerto y prevea tiempo adicional para su traslado", indica la gestora en un mensaje en su web.

Las autoridades portuguesas declararon la situación de alerta para este miércoles y ordenaron el cierre de centros educativos y servicios públicos no esenciales ante la previsión de fuertes vientos y precipitaciones.

La agencia meteorológica portuguesa mantiene avisos de nivel rojo, el máximo de una escala de tres, en cuatro distritos del centro y sur del país, entre ellos Lisboa, ante las precipitaciones previstas para las próximas horas, mientras que el aviso naranja y amarillo para el resto del país. EFE

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