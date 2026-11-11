Científicos encuentran algunos de los "últimos ecosistemas salvajes y saludables" en océanos, intactos por los humanos

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Los seres humanos han dejado su huella en prácticamente todos los rincones del planeta, desde las profundidades marinas hasta las cumbres de las montañas más altas, sin embargo, algunos atolones muy remotos del océano Pacífico podrían ser la excepción, tal y como afirman expertos de la Universidad de Hawái (Estados Unidos).

Este nuevo estudio, publicado en 'Frontiers in Marine Science', ha descubierto que dos atolones de coral, Bikar y Bokak, ubicados en el territorio de las Islas Marshall, constituyen algunos de los ecosistemas mejor conservados de la región y, tal vez, del mundo.

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"Este estudio proporciona la primera base ecológica integral de los recién creados Santuarios Marinos Nacionales de los atolones de Bikar y Bokak, desde el aire y la tierra hasta las profundidades marinas, y destaca algunos de los ecosistemas mejor conservados de la región", declara el doctor Alan Friedlander, primer autor del estudio y ecólogo marino de la Universidad de Hawái, quien fue el científico jefe de Pristine Seas a bordo de la expedición conjunta. "Bikar y Bokak no son solo tesoros para las Islas Marshall, sino para todo el planeta; un regalo de la comunidad del atolón de Utirik, que tradicionalmente ha protegido con diligencia estos frágiles ecosistemas durante décadas".

Bikar y Bokak son los atolones más septentrionales de las Islas Marshall, situados a aproximadamente 116 y 385 kilómetros del atolón habitado más cercano, respectivamente. En 2023, el equipo llevó a cabo un extenso seguimiento de los ecosistemas locales terrestres, marinos y aéreos. Evaluaron las poblaciones de aves marinas y costeras, caracterizaron la vegetación y realizaron estudios de anidación de tortugas, arrecifes de coral y comunidades de peces utilizando buceo autónomo, vídeo submarino, cámaras submarinas y un submarino.

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"Nos propusimos impulsar la creación de un área altamente protegida en el marco de la visión Reimaanlok de las Islas Marshall, que significa 'mirar hacia el futuro'", detalla Friedlander. "Se trata de un marco de conservación nacional, liderado por la comunidad, diseñado para proteger los recursos marinos y terrestres, al tiempo que garantiza que la vida en las islas prospere para las generaciones venideras".

Dos años después de la evaluación, unos 48.000 kilómetros cuadrados alrededor de los atolones fueron declarados el primer santuario marino nacional del país.

"Estos atolones cuentan con extensas colonias de aves marinas, vegetación autóctona madura, anidación activa de tortugas, una elevada biomasa de peces de arrecife y grandes depredadores, arrecifes dominados por corales en Bokak, hábitats mesofóticos estructuralmente complejos y comunidades de aguas profundas sorprendentemente diversas y poco conocidas", incide Friedlander.

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En ambos atolones, los investigadores hallaron 15 colonias de aves marinas cuya reproducción estaba confirmada o era probable. También encontraron al menos 266 grupos de peces de arrecife, 138 grupos de peces que habitan a mayores profundidades y 79 grupos de peces de aguas profundas. Se registraron 15 grupos de depredadores de aguas abiertas, entre ellos tiburones, jureles y petos. Catorce de los grupos observados no se habían registrado previamente en las Islas Marshall, y dos podrían ser especies nuevas para la ciencia.

A pesar de compartir muchas características y albergar muchas de las mismas especies, los atolones también difieren entre sí. Por ejemplo, la anidación de tortugas marinas se concentró casi exclusivamente en Bikar, donde se registraron 132 nidos de tortuga verde. La biomasa total de peces de arrecife fue mayor en Bokak, que se caracteriza por comunidades de arrecife dominadas por corales. Bikar, en cambio, albergaba una mayor diversidad de taxones de algas.

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El estudio, que analizó los atolones en un momento dado, no determinó los mecanismos ambientales que causan las diferencias en los patrones ecológicos. Estas podrían atribuirse a diferencias en el tamaño de la laguna, el intercambio de agua, el transporte de sedimentos, la configuración del hábitat, la dinámica de nutrientes o la historia ecológica, entre otros factores. "También hay cierto grado de azar en cuanto a qué especies aparecen y persisten en lugares remotos", añade Friedlander.

El exhaustivo estudio de estos ecosistemas ofrece una visión sin precedentes de cómo funcionan con una mínima influencia humana. "Se encuentran entre los mejores sistemas de referencia ecológica de los que disponemos para comprender mejor lo que hemos perdido en otros lugares y para proporcionar los conocimientos fundamentales necesarios para una conservación y restauración eficaces", incide Friedlander.

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La lección importante, según los investigadores, es que el monitoreo no debe centrarse exclusivamente en los arrecifes poco profundos, sino que debe evaluar los ecosistemas en toda su complejidad, lo que proporciona una base más completa para conservar la integridad de los ecosistemas y monitorear los cambios futuros impulsados por el clima. Los estudios futuros también deberían centrarse en examinar la transferencia de nutrientes y la conectividad ecológica entre hábitats, algo que no se hizo en este estudio.

"El gobierno de las Islas Marshall merece ser elogiado por su visión de futuro al proteger estos puntos críticos de biodiversidad a nivel mundial, donde la actividad humana es remota y los hábitats rebosan de vida", concluye Friedlander. "A medida que las actividades humanas amenazan cada vez más la biodiversidad, las áreas libres de impactos humanos intensos sirven como refugios vitales. Las grandes áreas marinas protegidas constituyen sistemas de referencia ecológica de importancia mundial para comprender la estructura y las trayectorias futuras de los ecosistemas oceánicos tropicales en el Antropoceno".

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