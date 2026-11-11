Agencias

Charles pone en aviso a casi toda España por lluvia y viento, con nivel rojo en CyL, Extremadura y Canarias

Imagen 5UWNJTSNQRBNVBU6MKVK573JO4
Guardar

Un total de 14 comunidades y Ceuta están en aviso por lluvias, viento y oleaje debido a la borrasca Charles, en una jornada en la que Ávila y Cáceres alcanzarán el nivel rojo por lluvias y La Palma, por viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, zonas de Andalucía estarán en aviso naranja por lluvias, tormentas, viento y oleaje, y también habrá avisos de este nivel por viento en zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Ceuta.

PUBLICIDAD

Andalucía será una de las comunidades autónomas más afectadas este miércoles: Cádiz y Huelva estarán en aviso naranja por lluvia, viento, tormentas y oleaje; Granada, Málaga y Sevilla, por lluvia y viento; Jaén, por viento; Córdoba, por viento y, en nivel amarillo, por lluvia; y Almería, en nivel amarillo por lluvia y viento.

Canarias también registrará numerosos avisos. Al margen de su aviso rojo por viento, La Palma estará en aviso naranja por lluvias y oleaje. Además, Gran Canaria y Tenerife estarán en aviso naranja por viento y oleaje y amarillo por lluvia. Las demás islas --Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro-- tendrán avisos naranja por viento y amarillo por oleaje y lluvia.

PUBLICIDAD

En Extremadura, además del aviso rojo por lluvia en Cáceres, habrá avisos naranja por viento en ambas provincias y amarillo por lluvias en Badajoz.

El resto de los avisos naranja por viento afectarán a Comunidad de Madrid; Ávila, Salamanca, Segovia y Soria; Guadalajara; Ciudad Real; Toledo; y Ceuta.

Los avisos amarillos por viento se localizarán en Huesca, Teruel y Zaragoza; Burgos, Valladolid y Zamora; Albacete y Cuenca; Lleida; el centro de Navarra y el Pirineo navarro; Álava; la Ribera del Ebro de La Rioja y la Ibérica riojana; y Alicante, Castellón y Valencia.

El resto de los avisos por lluvia afectarán a Huesca; Zamora; Toledo; Lleida; Ourense; las zonas madrileñas de Sierra, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; el Pirineo navarro; y Ceuta. Además, habrá avisos amarillos por oleaje en A Coruña y Pontevedra.

De acuerdo con AEMET, la borrasca Bruna y, especialmente, la borrasca Charles, de origen subtropical, dejarán este miércoles una jornada inestable y muy ventosa. En concreto, se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones en prácticamente todo el país. Las lluvias más abundantes se darán en el sur de Galicia, el oeste y sur de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía y los Pirineos.

En el oeste del sistema Central y en zonas del sur de Andalucía, las precipitaciones serán especialmente persistentes y muy fuertes y dejarán acumulados significativos, superiores a 120-150 litros por metro cuadrado (l/m2) en el entorno de la sierra de Gredos. En el golfo de Cádiz, serán posibles los tornados y las mangas marinas.

En Canarias también se esperan precipitaciones fuertes con tormenta, incluso muy fuertes y con acumulados significativos en las islas montañosas, con mayor probabilidad en La Palma.

Asimismo, serán probables las brumas y nieblas matinales en los entornos de montaña y en algunos puntos del Mediterráneo. Además, las brumas asociadas a los frentes serán más densas y persistentes en zonas altas de montaña.

En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en la Península salvo en el nordeste. En esa zona y en Baleares subirán. Por su parte, las mínimas subirán en el tercio este y bajarán ligeramente en el resto. En Canarias, las temperaturas subirán. Asimismo, las heladas seguirán restringidas a zonas altas de los Pirineos.

Por último, AEMET ha indicado que se espera un predominio de viento moderado de componente sur en la Península y Baleares. En buena parte del interior peninsular, se prevén rachas muy fuertes, de más de 70 kilómetros por hora (km/h), e incluso huracanadas, superiores a 120 km/h, en el oeste de Extremadura y zonas altas del sistema Central. Además, se prevé un temporal marítimo en el golfo de Cádiz.

En Canarias, los vientos del sur, que girarán a nordeste, serán fuertes y vendrán acompañados de rachas muy fuertes generalizadas y huracanadas en las cumbres de La Palma y Tenerife.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Marcos Llorente y Paddy Noarbe anuncian que están esperando su segundo hijo: "Nuestro amor vuelve a hacerse vida"

Marcos Llorente y Paddy Noarbe anuncian que están esperando su segundo hijo: "Nuestro amor vuelve a hacerse vida"

Nueva Delhi despliega 200 cañones antiniebla para combatir la extrema contaminación

Infobae

Colau defiende que la inmigración en España "no es un problema" y carga contra los "bulos" de Vox

Colau defiende que la inmigración en España "no es un problema" y carga contra los "bulos" de Vox

Ucrania ataca un puerto ruso en golfo de Finlandia en segundo día de negociaciones de paz

Infobae

El sindicato ferroviario surcoreano convoca una huelga general para exigir mayor seguridad

Infobae