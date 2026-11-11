Charles pone en aviso a casi toda España por lluvia y viento, con nivel rojo en CyL, Extremadura y Canarias

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Un total de 14 comunidades y Ceuta están en aviso por lluvias, viento y oleaje debido a la borrasca Charles, en una jornada en la que Ávila y Cáceres alcanzarán el nivel rojo por lluvias y La Palma, por viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, zonas de Andalucía estarán en aviso naranja por lluvias, tormentas, viento y oleaje, y también habrá avisos de este nivel por viento en zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Ceuta.

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Andalucía será una de las comunidades autónomas más afectadas este miércoles: Cádiz y Huelva estarán en aviso naranja por lluvia, viento, tormentas y oleaje; Granada, Málaga y Sevilla, por lluvia y viento; Jaén, por viento; Córdoba, por viento y, en nivel amarillo, por lluvia; y Almería, en nivel amarillo por lluvia y viento.

Canarias también registrará numerosos avisos. Al margen de su aviso rojo por viento, La Palma estará en aviso naranja por lluvias y oleaje. Además, Gran Canaria y Tenerife estarán en aviso naranja por viento y oleaje y amarillo por lluvia. Las demás islas --Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro-- tendrán avisos naranja por viento y amarillo por oleaje y lluvia.

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En Extremadura, además del aviso rojo por lluvia en Cáceres, habrá avisos naranja por viento en ambas provincias y amarillo por lluvias en Badajoz.

El resto de los avisos naranja por viento afectarán a Comunidad de Madrid; Ávila, Salamanca, Segovia y Soria; Guadalajara; Ciudad Real; Toledo; y Ceuta.

Los avisos amarillos por viento se localizarán en Huesca, Teruel y Zaragoza; Burgos, Valladolid y Zamora; Albacete y Cuenca; Lleida; el centro de Navarra y el Pirineo navarro; Álava; la Ribera del Ebro de La Rioja y la Ibérica riojana; y Alicante, Castellón y Valencia.

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El resto de los avisos por lluvia afectarán a Huesca; Zamora; Toledo; Lleida; Ourense; las zonas madrileñas de Sierra, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; el Pirineo navarro; y Ceuta. Además, habrá avisos amarillos por oleaje en A Coruña y Pontevedra.

De acuerdo con AEMET, la borrasca Bruna y, especialmente, la borrasca Charles, de origen subtropical, dejarán este miércoles una jornada inestable y muy ventosa. En concreto, se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones en prácticamente todo el país. Las lluvias más abundantes se darán en el sur de Galicia, el oeste y sur de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía y los Pirineos.

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En el oeste del sistema Central y en zonas del sur de Andalucía, las precipitaciones serán especialmente persistentes y muy fuertes y dejarán acumulados significativos, superiores a 120-150 litros por metro cuadrado (l/m2) en el entorno de la sierra de Gredos. En el golfo de Cádiz, serán posibles los tornados y las mangas marinas.

En Canarias también se esperan precipitaciones fuertes con tormenta, incluso muy fuertes y con acumulados significativos en las islas montañosas, con mayor probabilidad en La Palma.

Asimismo, serán probables las brumas y nieblas matinales en los entornos de montaña y en algunos puntos del Mediterráneo. Además, las brumas asociadas a los frentes serán más densas y persistentes en zonas altas de montaña.

En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en la Península salvo en el nordeste. En esa zona y en Baleares subirán. Por su parte, las mínimas subirán en el tercio este y bajarán ligeramente en el resto. En Canarias, las temperaturas subirán. Asimismo, las heladas seguirán restringidas a zonas altas de los Pirineos.

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Por último, AEMET ha indicado que se espera un predominio de viento moderado de componente sur en la Península y Baleares. En buena parte del interior peninsular, se prevén rachas muy fuertes, de más de 70 kilómetros por hora (km/h), e incluso huracanadas, superiores a 120 km/h, en el oeste de Extremadura y zonas altas del sistema Central. Además, se prevé un temporal marítimo en el golfo de Cádiz.

En Canarias, los vientos del sur, que girarán a nordeste, serán fuertes y vendrán acompañados de rachas muy fuertes generalizadas y huracanadas en las cumbres de La Palma y Tenerife.