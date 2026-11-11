CEOE califica de "fracaso" la huelga general y sitúan el seguimiento por debajo del 5%

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La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha sentenciado que la huelga general convocada por los sindicatos para este 11 de noviembre que sido un "fracaso", dado que el seguimiento ha sido inferior al 5% de media a nivel territorial y sectorial.

CEOE y Cepyme vienen recabando información directa de sus organizaciones territoriales, sectores y empresas asociadas para conocer el desarrollo de la huelga general convocada este miércoles, 11 de noviembre.

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"Con la información disponible a media tarde, podemos hablar de una huelga de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial. En definitiva, de un fracaso", han sentenciado las patronales a través de un comunicado.

Según han señalado, la actividad empresarial se desarrolla con normalidad en la mayoría de sectores y territorios. Así, y según los datos recibidos, el seguimiento ha sido inferior al 5% de media a nivel territorial y sectorial.

Como referencia, también se sigue analizando la evolución de la demanda eléctrica durante la jornada. Con el dato disponible a las 17.00 horas, la reducción de la demanda es apenas del 4,7% respecto a la previsión de Red Eléctrica y del 2,5% respecto a ayer, datos muy por debajo de los de huelgas anteriores.

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CEOE y Cepyme han reconocido no entender que el Gobierno haya alentado a secundar esta huelga mientras celebra las cifras de la economía española, en tanto que supone una imagen lamentable hacia el exterior, que desanima, entre otras cosas, la llegada de inversiones.