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CCOO y UGT denuncian cargas y "agresiones" de la Policía Nacional contra varios piquetes informativos

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CCOO y UGT han denunciado cargas de la Policía Nacional contra varios piquetes informativos de la huelga general de 24 horas convocada por el acceso a la vivienda y la mejora de los salarios en España.

En sus redes sociales, los sindicatos han advertido de la "violencia y represión policial" y del lanzamiento de gases contra compañeros que están formando parte de varios piquetes en las primeras horas de la huelga.

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En concreto, Patricia Ruiz, secretaria ejecutiva de Salud Laboral de UGT, ha denunciado las dificultades que están teniendo los piquetes para informar a los trabajadores en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Maddrid y las "agresiones" de agentes de la Policía Nacional contra ellos.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido de que la Policía Nacional "está impidiendo el derecho constitucional a la huelga" y "arrinconando" al piquete informativo de Mercamadrid.

"Hoy, 11 de noviembre, se para el país por la vivienda, salarios dignos y servicios públicos de calidad, le pese a quien le pese", ha subrayado Álvarez en su cuenta de X.

CCOO, por su parte, también ha denunciado golpes de la Policía en la cabeza de varias compañeras que participaban en un piquete informativo. "No nos van a callar ni a amedrentar. La solidaridad y la protesta siguen firmes en las calles", subraya CCOO.

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