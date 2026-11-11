Canal Sur Televisión se va a negro por la huelga general

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Canal Sur Televisión se ha ido a negro desde las 08.20 horas de este miércoles 11 de noviembre durante la emisión del espacio informativo 'Despierta Andalucía' con motivo de la huelga general convocada para esta jornada por CCOO, UGT y Sindicato de Inquilinas.

Las emisiones de Canal Sur Televisión se venían desarrollando con normalidad desde medianoche y se han cortado abruptamente sobre las 08.20 horas dejando la pantalla 'en negro' con el siguiente mensaje: "La interrupción de la emisión es consecuencia de la convocatoria de la huelga general. Disculpen las molestias".

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Los servicios mínimos fijados por resolución de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través de la Dirección General de Trabajo Seguridad y Salud Laboral, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales durante el 11N establecen que, en el ámbito de los medios de comunicación de radio y televisión de empresas andaluzas, "se garantizará la producción y emisión de la programación informativa relevante en formato reducido, con el personal estrictamente necesario".