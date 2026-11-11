Camioneros llegan a Santiago a negociar mientras mantienen paro por alza de combustibles

Guardar

Santiago de Chile, 11 nov (EFE).- Representantes de distintas organizaciones de pequeños y medianos camioneros y transportistas que se encuentran en paro nacional llegaron este miércoles a Santiago para negociar en el palacio presidencial de La Moneda avances en sus demandas por el alza de combustibles.

"Necesitamos congelar los combustibles para dar certezas. Vienen las cosechas y los trabajos más voluminosos que tenemos y nadie puede trabajar con la inseguridad de que los precios sigan subiendo, no se le suben las tarifas a la gente cada 20 días", señaló a la prensa local el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de la zona centro-sur, Freddy Martínez.

PUBLICIDAD

Los dirigentes gremiales sostuvieron un encuentro con el biministro secretario general de Gobierno e Interior, Claudio Alvarado, tras las conversaciones que durante la jornada de ayer concluyeron sin acuerdo.

Camioneros y transportistas mantienen desde ayer una movilización nacional con bloqueos parciales de las principales autopistas del país, ralentizando el tráfico en los ingresos a la capital del país y rutas del las zonas norte y sur.

Entre las principales demandas de los transportistas se encuentran la eliminación transitoria del impuesto a los combustibles o la revisión de los peajes de las autopistas.

"Hay mucha angustia hoy día en todos los camioneros pequeños y medianos (...) la gente está desplegada porque tiene una situación económica muy compleja", subrayó el dirigente gremial.

Durante su intervención en la puesta en operación del AWS South America (Chile), el mandatario, José Antonio Kast, afirmó que "en comparación con otros países, en Chile el precio es más bajo que en la mayoría del continente americano".

"Hay veces que eso no se ve y lo entiendo, porque hay una urgencia, hay una afectación personal (...) cuando uno tiene urgencias en un país, tiene que ir viendo cómo las enfrenta, con responsabilidad y aquí parte de la confianza y parte de la estabilidad, es que se respetan las leyes", indicó el mandatario respecto de las movilizaciones.

PUBLICIDAD

Chile registra una racha de seis alzas consecutivas en el precio de los combustibles desde julio pasado tras el impacto provocado por la guerra impulsada por Estados Unidos contra Irán, presionando al diésel a máximos históricos.

El último aumento de precios se registró el pasado jueves, a lo que el Gobierno respondió con el anuncio de un proyecto de ley para contener el alza de los combustibles durante 90 días y establecer un tope de 20 pesos por litro (unos 0,021 dólares).

PUBLICIDAD

Las dos principales organizaciones del sector, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), se desmarcaron de la protesta.

Desde que inició la guerra en Oriente Medio, el precio internacional del diésel ha aumentado un 80 % y el de las gasolinas un 40 %.

Chile importa prácticamente todo el combustible que consume y dispone desde 2014 del llamado Mecanismo De estabilización de precios de los combustibles (Mepco), una herramienta que busca evitar que los precios de los combustibles cambien de forma brusca cada semana debido a la volatilidad del mercado internacional del petróleo.

PUBLICIDAD

A los pocos días de llegar al poder, Kast tomó la controvertida decisión de no recurrir al Mepco y trasladar a los consumidores todo el aumento del precio de los combustibles.

El precio de la gasolina aumentó entonces un 32 % y el del diésel un 62 %, golpeando la economía de distintos sectores y torpedeando la popularidad del presidente, que llegó al poder con la promesa de reactivar la economía.

PUBLICIDAD

El alza de los combustibles está empujando a la inflación a su nivel más alto en 18 meses y el IPC subió 0,5 % en octubre, acumulando una variación anual de 4,5 %. EFE