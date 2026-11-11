Anthropic presenta sus propias herramientas de ofimática Claude Meetings, Sheets y Whiteboards

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Anthropic ha presentado sus herramientas de ofimáticas impulsadas por inteligencia artificial (IA), entre las que se incluye Claude Meetings, que permite incorporar el asistente a las videollamadas para ejecutar tareas mientras los participantes hablan, Claude Sheets y Claude Whiteboards.

La tecnológica ha dado a conocer estas nuevas herramientas en una presentación celebrada en San Francisco (Estados Unidos) este martes, recogida por medios como The Verge y TechCrunch, donde ha trasladado su intención de continuar extendiendo las capacidades de IA de Claude en todos los entornos laborales, incluidas las herramientas de oficina del día a día que utilizan trabajadores "no técnicos".

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En este sentido, Anthropic ha presentado la herramienta Claude Meetings, una opción con la que los usuarios pueden integrar al asistente Claude en una videollamada o reunión como un participante más. De esta forma, el asistente seguirá la conversación y podrá realizar tareas sobre lo tratado en la reunión en tiempo real.

Es decir, Claude puede llevar a cabo acciones como recoger en un texto los puntos principales que se están debatiendo, mostrar un cronograma o información determinada en una pizarra virtual, responder preguntas de los participantes en el momento en el chat de la reunión o acceder a aplicaciones de trabajo conectadas para corroborar datos, todo ello, mientras los participantes hablan.

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Una vez finalizada la reunión, Claude resume los puntos principales y genera los documentos o materiales que se hayan solicitado, compartiéndolos con los participantes. Esta herramienta se ha lanzado en versión beta para los usuarios suscritos a los planes Team y Enterprise. Por el momento, es compatible con Google Meet, aunque se irá ampliando a otras plataformas.

Otra de las herramientas presentadas ha sido Claude Sheets, una herramienta para crear y editar hojas de cálculo con la IA del asistente. Con ello, se puede solicitar a Claude que genere hojas de cálculo funcionales de forma autónoma, ya sea para disponer de un sistema de seguimiento de campañas o un presupuesto, además, esta función también es colaborativa para utilizarse junto a otros miembros del equipo.

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Las Claude Sheets están disponibles en versión beta para la web, la aplicación de escritorio y el 'smartphone'. Sin embargo, solo pueden acceder los miembros suscritos a un plan de pago de Anthropic.

Finalmente, Anthropic ha dado a conocer Claude Whiteboards, una herramienta que se basa en una pizarra colaborativa a través de la que los miembros de un equipo pueden disponer de un espacio de trabajo visual organizado, junto a Claude.

De esta forma, el asistente puede organizar la información automáticamente, por ejemplo, al hacer una lluvia de ideas, y ofrecer ayudas visuales como cronogramas, estadísticas o fechas límite a tener en cuenta para el proyecto. Todo ello, en un espacio al que pueden acceder varios miembros del equipo al mismo tiempo, haciéndolo un entorno colaborativo.

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Claude Whiteboards también funciona dentro de Claude Meetings y, además, el asistente puede transformar la pizarra en presentaciones de diapositivas o documentos para enviarlos a los trabajadores. De la misma forma, está disponible en versión beta para los usuarios suscritos a los planes de pago de Anthropic, tanto en la web como en el ordenador y en dispositivos móviles.

Además de todo ello, la tecnológica también ha anunciado Claude Data, la evolución de Claude Dashboards, que ya está disponible para poder conectar la IA de Claude con los sistemas de las empresas y que los trabajadores puedan acceder más fácilmente a los datos necesarios relacionados con su trabajo, obteniéndolos en forma de informes, ilustraciones o vídeos narrados.

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La compañía también ha agregado conectores interactivos para que los usuarios puedan abrir las aplicaciones como Adobe dentro de Claude, de manera que el asistente pueda ejecutar acciones dentro de ellas en un mismo flujo de trabajo.