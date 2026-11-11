"Amplio" seguimiento en los primeros turnos, con paros de hasta el 90% en automoción, según CCOO y UGT

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Las organizaciones sindicales UGT y CCOO han destacado el "amplio seguimiento" de la huelga general de este miércoles durante los primeros turnos de trabajo, subrayando la existencia de "importantes paros en sectores estratégicos".

Según han informado ambos sindicatos en un comunicado conjunto, los primeros datos recabados reflejan una "importante respuesta de los trabajadores en distintos sectores productivos y de servicios".

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En concreto, CCOO y UGT cifran el seguimiento de la huelga en el sector de la automoción en el 90%, registrándose "paros totales en la producción" en plantas de grandes empresas como Volkswagen Navarra y Seat Barcelona.

También han cifrado en un 90% el seguimiento de la actividad en los puertos de Algeciras y Valencia.

Con una participación del 85% se sitúan, según los sindicatos, la industria de la alimentación -concretamente en el sector cárnico-, mientras que cuantifican en un 82% el seguimiento en el servicio de recogida de basuras y en el 75% en el sector energético.

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Por debajo de estos registros se sitúan los servicios sociosanitarios, donde CCOO y UGT contabilizan un seguimiento del 38% y el cumplimiento de los servicios mínimos fijados.

Por su parte, en el sector postal la cifra se ha situado en el 35,04% en las primeras horas de la huelga, de acuerdo a los datos sindicales.

CCOO y UGT han valorado de forma positiva estos primeros datos al considerarlos una muestra de la movilización laboral durante la jornada, a la espera de recopilar información más completa sobre la evolución del paro en el resto de sectores y territorios.

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