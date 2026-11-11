Amaia Salamanca confiesa la clave para compaginar su profesión con su faceta de madre de tres niños

Es innegable. Amaia Salamanca atraviesa por una de las etapas más dulces de su vida. Madre de tres hijos en común con Rosauro Varo, con el que mantiene una de las relaciones más sólidas del panorama nacional desde 2010 -Olivia (12), Nacho (10) y Mateo (9)-, la actriz no deja de encadenar un proyecto tras otro; y apenas unas semanas después de su debut como directora con el corto 'Empatía', estrena su nueva película, 'Hechos probados', que protagoniza junto a Marta Hazas, Ginés García-Millán, o Aitor Luna entre otros.
Un drama judicial inspirado en casos reales que se convierte en el primer 'true legal' español que ha celebrado su première este martes, en la que Amaia ha acaparado todas las miradas a su paso por el photocall con un impresionante look de inspiración nupcial compuesto por blusa de gasa semitransparebte con hombreras marcadas, y falda larga de terciopelo de cintura alta en color crudo, protagonizando un duelo de elegancia con su compañera de reparto, deslumbrante con un ajustado diseño en azul klein con drapeados.
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"Este es mi cuarto proyecto con Marta, con Aitor justo acabábamos de hacer de hermanos siempre cuando ya comienzas un proyecto con gente a la que conoces de antes, pues ya esos muros que te has quitado un poco de encima y como que empiezas más relajadamente. Con Ginés no había coincidido y me ha hecho mucha ilusión. Me imponía un poco porque tiene esa manera de mirar que me costaba mantenerle la mirada, pero fenomenal. Él ya es un pilar, lleva muchísimo tiempo en esto y por eso me hacía especial ilusión trabajar con él" ha expresado, haciendo un balance más que positivo de la película.
Y es que aunque acaba de estrenarse como directora, Amaia reconoce que "de momento" se queda con la faceta de actriz: "Ha sido bonito intentar sacar un mini proyecto adelante. Es un cortometraje muy muy muy corto, son cinco minutos, pero me ha hecho mucha ilusión querer contar una historia escrita por mí, buscar cómo sacarla adelante, autofinanciada también y bueno aprendiendo un montón de cosas, porque claro, uno como actriz hace su trabajo y ahí acaba y luego ya pues queda todo el montaje, el sonido, que se pone la música, que son un montón de cosas que como actores no estamos al tanto de todo lo que sigue y ahora pues como directora y productora, bueno pues de repente estoy aprendiendo un montón de cuáles son los pasos a seguir que no lo sabía. Pero como actriz estoy más habituada".
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En casa, como ha confesado, tanto Rosauro como sus hijos "me apoyan siempre porque siempre me han visto con esta dinámica de trabajo, de momentos más intensos de rodaje, pero que también están combinados con momentos más de poder dedicarme exclusivamente a los niños, que ya están habituados a esa manera. Es lo normal, que no es un trabajo de oficina de tal hora a tal hora, sino que hay unos momentos más intensos y otros momentos un poco más livianos".
De ahí que la clave para poder compaginar su profesión con su vida personal sea, como reconoce, "siguiendo adelante. Hay momentos más de pico de trabajo y otros de estar más tranquila y bueno, sigo uniendo unos proyectos con otros, no me puedo quejar, toco madera".
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Una reaparición en la que Amaia se ha pronunciado además sobre el embarazo de Rocío Crusset, que hará abuelo a su amigo Carlos Herrera por segunda vez: "Enhorabuena y fenomenal que venga gente a este mundo. Siempre es maravilloso, o sea que nada, yo le doy mi máxima enhorabuena". "Yo no voy a ser abuela todavía, todavía no, ya llegará" ha bromeado.