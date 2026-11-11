Al menos 57 heridos en una colisión de un autobús contra más de 30 vehículos al sur de Seúl

11/11/2026 SEOUL, Nov. 11, 2026 -- This image captured on Nov. 11, 2026 shows a scene after a traffic accident in Seongnam City, Gyeonggi Province, South Korea. Forty-eight people were injured, six of them seriously, after a city bus slammed into 32 vehicles stopping at a traffic light during the morning rush hour in a southern suburb of Seoul on Wednesday, according to Yonhap news agency. POLITICA Yao Qilin / Xinhua News / Europa Press

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Al menos 57 personas han resultado heridas tras la colisión de un autobús contra más de 30 vehículos en la ciudad surcoreana de Seongnam, al sur de la capital Seúl, en un accidente sucedido a primera hora de este miércoles.

La colisión ha tenido lugar mientras una fila de unos 30 coches esperaba en un semáforo en una avenida en la ciudad de Seongnam. El autobús urbano accidentado chocó contra otros cuatro autobuses, un camión de carga y 27 vehículos de pasajeros antes de detenerse, a las 7:34 hora local.

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El autobús en cuestión colisionó contra los vehículos a lo largo de un trayecto de más de 100 metros, dejando numerosos heridos, nueve de ellos de gravedad, ha informado la agencia Yonhap.

En todo caso, las informaciones de los medios surcoreanos apuntan que ninguno de los heridos sufre heridas potencialmente letales.