Al menos 22 muertos en un ataque atribuido a un grupo ligado al EI en el este de la RDC

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Nairobi, 11 nov (EFE).- Al menos 22 personas fueron asesinadas en ataques perpetrados contra ocho localidades en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y atribuidos a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo rebelde con lazos difusos con el grupo yihadista Estado Islámico (EI), confirmó una ONG local este miércoles.

Los hechos, durante los que diez personas fueron también secuestradas, ocurrieron este martes en el territorio de Mambasa, en la provincia de Ituri, declaró a medios locales Rams Malikidogo, coordinador en la zona de la Asociación para la Protección y Defensa de los Derechos de los Niños y las Mujeres (APDEF, en francés).

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"Este balance sigue siendo provisional, ya que algunas zonas aún son inaccesibles. No acabamos de entender la situación. Hay operaciones militares en curso, pero el enemigo se está volviendo cada vez más agresivo y creemos que dichas operaciones no se adaptan a la manera de operar del enemigo", señaló Malikidogo.

"El Ejército debe revisar sus estrategias para poner fin a las crueles atrocidades de las ADF", añadió.

Los ataques -que afectaron de manera simultánea a las localidades de Kangwayi, Mise le, Mingazi, Mambaka, Mayi ya Primus, Dongoma, Sukisa y Mabangi-Bangi- también dejaron un herido, dos motos incendiadas y cinco viviendas reducidas a cenizas.

Las ADF, una milicia de origen ugandés que perpetra ataques frecuentes en las provincias congoleñas de Kivu del Norte e Ituri (este), está identificada desde marzo de 2021 por Estados Unidos como una organización terrorista afiliada al citado grupo yihadista.

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Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar incursiones dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC comenzaron una operación militar conjunta que no ha frenado las hostilidades.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto entre más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE