De la Fuente, de Messi-Cristiano: "Ejemplos de rendimiento, comportamiento y deportividad"

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Las Rozas (España), 10 nov (EFE).- El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, se declaró este martes un "admirador ferviente" de lo que el argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo han representado para el fútbol mundial por ser "ejemplo de rendimiento, de comportamiento y de deportividad".

De la Fuente, en una entrevista con EFE durante la concentración de la Roja en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (afueras de Madrid) ante los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante República Checa e Inglaterra, se refirió a la reciente retirada de sus respectivas selecciones de los dos astros que han marcado una época.

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"Soy un admirador ferviente, sobre todo de los valores y principios que trasladan al mundo del deporte y a la sociedad en general (...) Han sido un ejemplo para el mundo del fútbol. Jugadores que ya habían ganado todo y seguían queriendo ganar. Con 39 años uno y 41 el otro. Eran un ejemplo de rendimiento, de comportamiento y de deportividad", ensalzó el seleccionador.

Negó que fuera un adiós agridulce la despedida como internacional del delantero portugués, después de su conflicto con el técnico Jorge Jesús, y de que abandonara la concentración en la anterior ventana de selecciones. "No, qué va, Dios me libre", apuntó De la Fuente para rechazar esa idea.

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De la Fuente se mostró convencido de que el relevo de Messi y Cristiano lo tomarán otras estrellas, entre los que apuntó al delantero madridista Kylian Mbappé y al del Barcelona Lamine Yamal. "Van a marcar una época en el fútbol, seguro", presagió.

"Es muy bueno para el fútbol que no haya sólo una estrella que sea el referente de todos. Tiene que haber dos o tres futbolistas que sean referentes y que creen ese espíritu de alegría, de seguimiento y de lo que es un poco el deporte: la rivalidad, siempre sana", reflexionó.

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Sobre qué recomendación le daría a Lamine Yamal, De la Fuente se sinceró: "Es un chico muy maduro para la edad que tiene, pero necesita que le acompañemos, como a cualquier chico de su edad que todavía se está formando. Él es consciente. En la privacidad, te demuestra esa madurez que estoy diciendo, pero fuera de ese ambiente también tiene que protegerse y defenderse de todo lo que le rodea".

"Y lo hace muy bien. Le admiro porque un chico con 19 años, que soporta la presión mediática que soporta desde los 16, no es algo fácil. Es muy difícil. Y lo hace con una naturalidad tremenda. Hay que decirle que siga creciendo, mejorando y trabajando como lo hace. Así tendrá todas las puertas abiertas para ser un futbolista de leyenda", prosiguió.

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De la Fuente, de 65 años y que a finales de septiembre renovó su contrato hasta 2032, 'estrenará' este jueves en Praga ante la República Checa su galardón de mejor entrenador del mundo, recibido el pasado 26 de octubre en la gala del Balón de Oro.

Confesó que se siente "feliz" por el premio, aunque lo hubiera estado sólo por el hecho de estar nominado.

"No tengo muchos sueños, no soy ningún soñador. Soy un hombre que me marco metas y quiero ir paso a paso camino de ellas (...) No es una cosa que me abrume, porque estoy siempre cerca de conseguir mejorar y mejorar. Dentro de la felicidad que me da, y sobre todo, créeme que me causa más alegría y más felicidad porque no es un reconocimiento individual, sino colectivo", destacó para alabar la labor de su cuerpo técnico.

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Sobre la racha histórica de 42 partidos invicta que lleva la Roja, desde marzo de 2024, De la Fuente consideró que la cifra es "una locura" y algo "increíble", pero reiteró que la meta es seguir mejorando partido a partido porque es un equipo "muy ambicioso".

"En el fútbol, el día que te relajas la más mínima, el rival te gana. Sobre todo a nivel de selección. Muchas veces la gente desconoce el nivel que existe. A nivel de clubes, puede haber mucha diferencia entre los primeros equipos de unos países y de otros. A nivel de selección, se reduce muchísimo", valoró.

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De la Fuente admitió que a la vista del segundo Mundial conquistado por España el pasado verano, junto a otros títulos de categorías inferiores y los numerosos premios individuales conseguidos en las últimas semanas, hay un sentimiento de admiración hacia el fútbol español.

"Sentirán envidia y, sobre todo, intriga por saber qué se está haciendo en España desde hace muchos años para tener un rendimiento tan bueno a nivel de equipos, tanto de clubes como de selecciones, y también a nivel individual. Yo les diría que simplemente inviertan en formación. Ese es el secreto", recomendó el técnico.

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Carlos Pérez Gil