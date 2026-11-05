Una borrasca atlántica traerá lluvias intensas y fuertes vientos a la Península y Canarias desde mañana

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Una borrasca que se profundizará al oeste de las Azores y se acercará al noroeste peninsular a comienzos de la próxima semana provocará un temporal con chubascos fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta, además de rachas de viento muy fuertes y oleaje intenso en el oeste peninsular, según una nota informativa emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las precipitaciones podrían causar inundaciones locales y crecidas de ríos, aunque la incertidumbre sobre la posición de la borrasca impide precisar las zonas más afectadas.

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AEMET espera precipitaciones en el oeste de Canarias durante la mañana del viernes, que serán localmente fuertes en La Palma, y no descarta que estas lluvias intensas afecten también a las demás islas occidentales. Al final del día entrará el primer frente por el noroeste peninsular, con chubascos que podrán ser localmente fuertes en el oeste de Galicia. Asimismo, prevé rachas de viento localmente muy fuertes en zonas altas de Galicia y en la cordillera Cantábrica.

A últimas horas del sábado, llegarán chubascos fuertes o muy fuertes, acompañados de tormenta, al oeste de Canarias. Estos se extenderán durante el domingo al resto del archipiélago. Entre el domingo y el martes, entrarán sucesivos frentes por el oeste peninsular, con chubascos fuertes o muy fuertes, tormentas y vientos del sur y suroeste, con rachas muy fuertes en el oeste de Galicia y zonas altas.

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De acuerdo con la previsión, los mayores acumulados se registrarán en zonas expuestas a los vientos ábregos, como el suroeste de Andalucía y Extremadura, Gredos y la vertiente atlántica de Galicia, donde las precipitaciones podrán ser fuertes o muy fuertes, además de persistentes. Asimismo, el organismo estatal ha apuntado a la posibilidad de que las lluvias afecten también a las vertientes cantábrica y mediterránea, pero de forma más dispersa y ocasional.

En cuanto al temporal costero, afectará a Canarias a finales del sábado y durante el domingo. A partir del domingo también se sentirá en la costa occidental de Galicia, donde se registrará viento fuerte y olas de cinco a seis metros, y en Andalucía occidental, con oleaje perpendicular a la costa y olas cercanas a los cuatro metros.

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A partir del miércoles se espera que las precipitaciones pierdan intensidad, pero AEMET no descarta que continúen los chubascos fuertes en la Península y Canarias.