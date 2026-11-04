La Copa del Mundo de Fútbol se mostrará en el Ayuntamiento de Santander el viernes y el sábado

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El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Santander albergará este viernes 6 y el sábado 7 la Copa del Mundo 2026, conquistada por la Selección Española de Fútbol el pasado verano en Estados Unidos tras vencer en la final a Argentina por 1-0.

El trofeo ganado por los de Luis de la Fuente llegará a Cantabria dentro de la gira nacional 'Reyes del Mundo', organizada por la Real Federación Española de Fútbol, con el objetivo de acercar a la ciudadanía la preciada Copa.

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La muestra forma parte de un recorrido por diferentes ciudades españolas que pretende compartir con los aficionados el éxito deportivo de la Selección y ofrecerles la oportunidad de contemplar de cerca el máximo trofeo del fútbol mundial.

La exposición, que podrá visitarse en horario de 10.00 a 20.00 horas de forma ininterrumpida, permitirá revivir los momentos más destacados del campeonato mediante una experiencia audiovisual y distintos elementos relacionados con la participación de los jugadores españoles en la competición.

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La iniciativa representa una oportunidad para acercar el deporte a la ciudadanía, fomentar la participación social y poner en valor los principios del esfuerzo, la convivencia, el compañerismo y el trabajo en equipo, ha indicado el Ayuntamiento.

La muestra permanecerá abierta al público general, por lo que cualquier aficionado tendrá la posibilidad de contemplar el trofeo.