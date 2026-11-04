Cobolli, sexto italiano en la historia en clasificarse para las Finales ATP

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Roma, 4 nov (EFE).- Con la derrota del español Rafa Jódar ante Casper Ruud en el Masters 1.000 de París, que complicó sus opciones directas de acudir a las Finales ATP, se clasificó de forma matemática Flavio Cobolli, el sexto italiano que lo consigue en la modalidad de individual en la historia de la competición.

El tenista romano, de 24 años, debutará en el Torneo de Maestros, que reúne a los ocho mejores tenistas del curso y que se celebrará en Turín (Italia) del 15 al 22 de noviembre, como el quinto clasificado, después de Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton y Daniil Medvedev.

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También será el único italiano de los ocho clasificados tras la ausencia de Jannik Sinner por lesión.

En estos momentos también están dentro de las Finales ATP Arthur Fils, Frances Tiafoe y Jódar, pero por detrás todavía mantienen sus opciones Alex de Miñaur -a 64 puntos-, Novak Djokovic, Taylor Fritz y Tommy Paul.

Cobolli, que no disputó el torneo parisino por un problema muscular, se une así a los cinco tenistas que lo consiguieron antes en la modalidad individual: Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Matteo Berrettini, Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.

Cobolli se suma de igual forma a los italianos Simone Bolelli, Fabio Fognini y Andrea Vavassori, si se tiene en cuenta la modalidad de dobles.

El tenista contará con once días para recuperarse de sus problemas físicos, que le llevaron a abandonar entre lágrimas el ATP 500 de Viena durante su enfrentamiento ante Berrettini.

La derrota de Jódar por 6-3 y 6-4 contra el noruego Casper Ruud en París, el último torneo que otorgaba puntos válidos para la clasificación de Turín, le aseguró la plaza y complicó la entrada directa del español, que se mantiene a la espera de lo que hagan sus rivales.

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"Noches mágicas", publicó el deportista transalpino en Instagram tras certificar aritméticamente la plaza, con una imagen en la que incluye la mítica canción de Antonello Venditti titulada 'Torino', un retrato publicado en 1982 de la ciudad que este año acoge el torneo.

Cobolli firmó en 2026 la mejor temporada de su carrera. En marzo conquistó en Acapulco el tercer título ATP de su trayectoria y, posteriormente, alcanzó la final de Múnich y la de Roland Garros, donde cayó ante Alexander Zverev.

También llegó a los cuartos de final de Wimbledon y a las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati.

Estos resultados le permitieron alcanzar el sexto puesto del ranking mundial, el mejor de su carrera.