Daddy Yankee estrena una microserie inspirada en su último álbum 'La Postal'

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San Juan, 3 nov (EFE).- Daddy Yankee estrena este martes una microserie inspirada en su nuevo álbum 'La Postal', que cuenta con coreografías originales y la participación de jóvenes talentos locales, entre ellos bailarines y actores.

'La Postal: Written in the Dance' tendrá su estreno mundial hoy en una transmisión en vivo desde San Juan a través del canal de YouTube de Daddy Yankee y de aTwist, un estudio de narrativa vertical y plataforma de entretenimiento con sede en Estados Unidos.

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El microdrama da vida al universo del último álbum del artista, lanzado el pasado 30 de octubre, mediante una historia de amor ambientada en San Juan en la que los temas de 'La Postal' son eje central de la narrativa y Daddy Yankee tiene un papel destacado en la trama.

"Las telenovelas han marcado la forma en que generaciones de latinos viven las historias de amor. Con 'La Postal: Written in the Dance' quise retomar esa tradición y llevarla a un nuevo formato a través de la música y la danza", explicó Daddy Yankee en un comunicado.

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Al ritmo de la música de su nuevo álbum, se desata una intensa competencia de baile en Puerto Rico. En este escenario, dos antiguos amantes -que ahora tienen otras parejas y forman parte de grupos de baile rivales- se ven obligados a reencontrarse.

La química resurge entre actuaciones y traiciones y ambos descubren las mentiras que los separaron y que el mayor premio no es solo un lugar en la gira de Daddy Yankee, sino también una segunda oportunidad para el amor que nunca olvidaron.

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"Estamos construyendo una experiencia narrativa cinematográfica que permite a los fans adentrarse en el mundo que hay detrás de la música", afirmó Susan Rovner, directora creativa de aTwist.

El público en Puerto Rico podrá acceder a boletos limitados a través de Ticketera y, tras el estreno, la serie completa estará disponible en el canal de YouTube de Daddy Yankee y podrá verse gratis en @atwistofficial.

El álbum 'La Postal', en el que el amor es el tema central de sus 15 canciones, cuenta con colaboraciones de reconocidos artistas como Bizarrap, Cardi B y Diljit Dosanjh.

Cada canción explora desde el amor romántico, familiar y propio, hasta el amor a la música latina, en un recorrido intercultural que fusiona sonidos afro, caribeños y punyabíes con el reguetón. EFE