El hermano de Curro Vázquez, Antonio, fallecido en el accidente ferroviario de Urda

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En la mañana de este 29 de octubre cuando aún continuaban las labores de búsqueda de desaparecidos, Curro Vázquez y su sobrino Fran Vázquez, emitían un comunicado agradeciendo las muestras de cariño y preocupación por el estado de Antonio, su hermano y padre respectivamente, del que aún no sabían su paradero.

Una incertidumbre que el programa 'Y ahora Sonsoles' ha aclarado esta tarde al confirmar su fallecimiento. Ha sido el periodista Carlos Quílez quien ha dado la última hora sobre el apoderado, una de las víctimas aparecidas durante los trabajos de búsqueda en los vagones descarrilados.

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El propio Cayetano Rivera, sobrino de Curro Vázquez, publicaba en sus redes sociales un emotivo mensaje de solidaridad con todas las víctimas y familiares de los afectados del accidente, que desafortunadamente, también le ha tocado de cerca: "Voy para Madrid y es inevitable pensar en cuántos de los coches que van en el mismo camino lo hacen porque tienen alguna persona querida en el accidente de trenes, y cuántos de ellos habrán encontrado un rayo de luz entre tanta niebla y cuánto habrán perdido la esperanza. Todo mi cariño y toda mi fuerza para todos".

Durante la tarde del miércoles, horas después del terrible accidente y tras una incesante búsqueda, la familia de Antonio Vázquez recibió la noticia de su localización en el Hospital Universitario de Toledo. Algo que resultó ser un error debido al descontrol informativo del momento: "El nombre de mi padre aparece en la base de datos, pero aquí no está, nadie sabe nada, ni la Guardia Civil. Pensamos si lo han derivado a Madrid", explicaba su hijo Fran desde el centro hospitalario al que se trasladó personalmente con la esperanza de encontrarse con su progenitor.

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