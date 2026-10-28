El sistema LZB supervisa la circulación del tren y activa el frenado si se rebasan los límites de seguridad

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El fallo del sistema de seguridad LZB, que precedió al choque entre un AVE y un Iryo este miércoles en Urda (Toledo), ha puesto el foco en este mecanismo de protección ferroviaria utilizado en líneas de alta velocidad. Según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tras la avería, el centro de control de Adif en Atocha autorizó a los trenes a reanudar la circulación con normalidad, pese a que la normativa limitaba la velocidad a 40 kilómetros por hora (km/h).

El sistema LZB (siglas del término alemán Linienzugbeeinflussung, que se traduce como "líneas de control del tren") es un mecanismo de protección de los trenes para líneas de alta velocidad que superan los 160 km/h, de acuerdo con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).

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El LZB supervisa la circulación del tren, su velocidad y su posición para garantizar la seguridad. En la actualidad, se usa solo en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla y en la línea de cercanías C5 de Madrid, que conecta Humanes y Móstoles-El Soto.

Mediante este sistema se intercambia información de forma continua entre los equipos instalados en la vía y el maquinista en la cabina de conducción, según recoge el Reglamento de Circulación Ferroviaria. También puede activar el freno de emergencia si la velocidad supera los límites establecidos.

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Se utiliza en España, así como en Alemania y Austria, y su función es ayudar al maquinista y actuar automáticamente si se incumplen las restricciones de circulación, según ha explicado en declaraciones a Europa Press el director del Grado en Ingeniería Mecánica de la Universidad Francisco de Vitoria, Jordi Viñolas Prat.

"El conductor no se lo puede saltar. O sea, si yo me saltara una señal en rojo, pues el tren se frenaría porque actúa ese sistema", ha explicado.

El LZB se compone de un cable tendido a lo largo de toda la línea y de señalizaciones, lo que permite la "comunicación" entre el tren y la vía. De esta manera, se conoce la posición del tren y las señales por las que ha pasado. Así, se puede advertir "de una señal, de una reducción de velocidad, etc.".

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"Es como si, por así decirlo, cuando yo voy en mi coche, la carretera actuara sobre mi vehículo. O sea, que yo no puedo pasar de una determinada velocidad, no puedo saltarme un semáforo, no puedo saltarme un stop... todo ese tipo de cosas. Ese es el sistema que hay", ha explicado Viñolas.

¿CÓMO FUNCIONA? ¿SUELE FALLAR?

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado desde el centro de control de Atocha que este mecanismo puede detener los trenes y que, a partir de ahí, la decisión "de reanudar la marcha" corresponde al centro de control.

En este sentido, ha informado de que se ha identificado a la persona que autorizó la reanudación de la marcha. "No hemos hablado con él, entiendan la gravedad de los hechos y de las responsabilidades que esto puede tener", ha añadido.

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Asimismo, ha confirmado que este sistema puede "fallar" de forma ocasional y que ya ha ocurrido en "otras ocasiones". Sin embargo, ha reiterado que es un sistema "contrastadísimo" que fue instalado en la línea Madrid-Sevilla en 1992.

Puente ha señalado ante los medios de comunicación que el LZB es un sistema que está en "proceso de reemplazo", pero ha insistido en su seguridad.

OTROS SISTEMAS DE SEGURIDAD

Por otro lado, Viñolas ha explicado que España también cuenta con otros sistemas de seguridad, como el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), concebidos para controlar la marcha del tren y ejercer un mayor o menor control en función del nivel --hay cuatro--.

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Por su parte, el Anuncio de Señales y Frenado Automático (ASFA) es un sistema automático originario de los años 70 que carece de la comunicación continua de los sistemas modernos de señalización. Está compuesto por balizas instaladas en la vía: la primera avisa al maquinista y la segunda frena el tren si este no lo ha hecho, según ha explicado el experto.

"Tú imagínate que tienes un semáforo. La primera señal que está antes del semáforo te avisa de que tienes un semáforo en rojo, con lo cual te da tiempo a frenar o a reducir la velocidad, y la siguiente, si ve que no has frenado, pues te frena", ha explicado.

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