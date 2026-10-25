1-3. Olise asegura la victoria del Bayern en el tiempo añadido

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Berlín, 25 oct (EFE).- El Bayern se impuso este domingo por 1-3 al Friburgo en un partido en el que fue decisivo un gol en el tiempo añadido de Michael Olise, cuando el equipo local había asumido el dominio del juego y presionaba en busca del empate.

Con las bajas de Joshua Kimmich, por motivos personales, de Luis Díaz, por lesión muscular, y Manuel Neuer, con problemas en un pie, el Bayern logró retener el liderato de la Bundesliga en un partido en el que tuvo durante mucho tiempo el control pero que se le complicó al final.

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El Bayern se adelantó en el marcador en el minuto 16 con un contragolpe iniciado y rubricado por Dayot Upamecano.

Hasta el momento del gol de Upamecano había pasado muy poco en las dos áreas. El Friburgo había tenido una situación de ligera zozobra cuando Konrad Laimer le robó una pelota en la salida, pero todo concluyó con un centro que no fue un problema para el meta Mio Backhaus.

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Tras el gol, el Friburgo tuvo mucho el balón, pero el Bayern dispuso de las mejores ocasiones para marcar.

El segundo gol llegó en el minuto 43, marcado por Serge Gnabry con un remate entre las piernas de Backhaus a pase de Nathaniel Brown y en una jugada iniciada en la raya central por Lennart Karl.

En la segunda parte, el Bayern tuvo varias ocasiones claras para aumentar la cuenta y sentenciar.

En el minuto 56 Harry Kane falló de cabeza desde corta distancia y luego el equipo bávaro también pudo marcar por medio de Olise, Brown y, sobre todo, Kane e Ismael Saibari en el minuto 81, pero Backhaus reaccionó con dos paradas consecutivas.

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En el minuto 82, el Friburgo acortó distancia gracias a un gol en propia puerta de Tom Bischof cuando intentaba cortar un centro de Makengo desde la izquierda.

Despues el Friburgo asumió el mando, tuvo al Bayern metido cerca de su área y creó buenas llegadas, entre otras un cabezazo de Mathias Ginter en el minuto 91 al que Jonas Urbig reaccionó con una gran parada.

A pocos segundos del final, el Bayern logró sentenciar gracias a un error de Backhaus, que, con su equipo volcado hacia adelante, perdió una pelota en el círculo central, lo que permitió que Olise marcara a puerta vacía desde unos 40 metros.

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- Ficha técnica:

1 - Friburgo: Backhaus; Treu, Ginter, Lienhart (Rosenfelder, 76), Makengo; Eggenstein, Osterhage (Yamamoto, 57); Beste (Irie, 64), Suzuki, Sherhant (Grifo, 76); Höler (Matanovic, 57).

3 - Bayern: Urbig; Stasinic (Boey, 61), Upamecano, Tah, Brown (Davies, 74); Bischof, Laimer; Karl (Ito, 86), Olise, Gnabry (Saibari, 61); Kane.

Goles: 0-1, min.16: Upamecano. 0-2, min.43: Gnabry. 1-2, min.82: Bischof, en propia puerta. 1-3, min.95: Olise.

Árbitro: Felix Zwayer. Amonestó a Höler, Beste, Tah y Eggestein.

Incidencias: partido de la séptima jornada de la Bundesliga disputado en el Europa Park de Friburgo.